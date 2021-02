Covid-19 : résumé des annonces de Jean Castex du 4 février

Découvrez le résumé des annonces faites par Jean Castex lors de la conférence de presse du 4 février 2021.

Comme tout jeudi, le gouvernement fait le point sur la situation sanitaire en France à travers une conférence de presse. Ce 4 février, le Premier ministre, la ministre du Travail et le ministre de la Santé ont ainsi dévoilé les derniers chiffres, les ambitions de l’exécutif et quelques recommandations vis-à-vis de la pandémie de Covid-19.

Aucun reconfinement n’est envisagé pour le moment

Lors de cet entretien, Jean Castex précise la vision du gouvernement autour d’un futur confinement. Le Premier ministre a ainsi pris la parole en déclarant qu’ « Un nouveau confinement ne peut s’envisager qu’en tout dernier recours : la situation ne le justifie pas à ce jour (…) Si nous y étions contraints, nous n’hésiterons pas à prendre nos responsabilités ». L’homme politique précise ensuite « le confinement, nous en connaissons l’efficacité sur le plan sanitaire. Mais nous en connaissant aussi le coût économique, social, humain et sanitaire parfois. Plus le temps passe, plus les mesures de restrictions se succèdent, et leur impact est difficile à supporter. Nous mesurons tous les risques psychosociaux qui s’accumulent ».

Un point sur la vaccination et quelques recommandations

Jean Caste a ensuite fait le point sur la campagne de vaccination « Nous avons vacciné hier et aujourd’hui plus de 100 000 personnes chaque jour, dont plus de 70 000 en première dose ». Nous avons aussi eu l’occasion d’apprendre que 1,7 million de rendez-vous vont être ajoutés pour les volontaires de plus de 75 ans. Dernière information sur le sujet, le nouveau vaccin AstraZeneca accepté en France sera utilisé à partir de ce samedi.

Le gouvernement a ensuite insisté sur l’importance de privilégier le travail au maximum dans les entreprises. Un rappel a aussi été fait autour des recommandations annoncées dernièrement comme privilégier uniquement les déplacements essentiels et la nécessité d’avoir un test PCR négatif à l’entrée dans le pays. Le ministre de la Santé Olivier Véran a déclaré lors de cette conférence de presse la mise en place massive des tests salivaires dans les établissements scolaires après les vacances d’hiver.