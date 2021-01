Covid-19 : résumé des dernières annonces de Jean Castex le 7 janvier

Jean Castex a fait le point ce jeudi 7 janvier sur la situation sanitaire en France. De nouvelles mesures ont aussi été prises par le Premier ministre.

Seulement quelques jours après la reprise du travail et de l’école, la situation sanitaire en France inquiète. Dans ce contexte, Jean Castex a tenu une première conférence de presse afin de faire le point et dévoiler les mesures prises afin de continuer à endiguer la pandémie de Covid-19.

Jean Castex déclare que la situation sanitaire est « devenue plus fragile »

Accompagné d’Olivier Véran, le Premier ministre français a fait le point sur la pandémie de Covid-19 en France. L’occasion était aussi de mise afin de dévoiler la stratégie mise en place pour baisser le nombre de contaminations et augmenter les vaccinations. Côté bilan, Jean Castex annonce que « La situation sanitaire n’est pas revenue à la normale, elle est même devenue plus fragile. » L’homme politique les résultats constatés en déclarant que le pays est « un peu au-dessus des 15 000 cas quotidiens, soit plus que les 5 000 cas par jour fixés ». Jean Castex explique tout de même que « c’est beaucoup moins que les 50 000 cas par jours enregistrés fin octobre, la circulation du virus reste moins active chez nous que chez nos voisins européens ».

De nouvelles annonces pour les semaines à venir

Au niveau des nouvelles mesures mises en place par le gouvernement. Le Premier ministre annonce dans un premier temps que 10 nouveaux départements devraient prochainement avancer leur couvre-feu à 18 heures. « Les décisions (seront) prises vendredi soir pour rentrer en vigueur dimanche » après concertation auprès des préfets des territoires concernés déclare Jean Castex. Les couvre-feux seront maintenus jusqu’au 20 janvier sur tout le territoire français. Du côté des restaurants, salles de sport et bars, les établissements ne pourront par rouvrir avant la mi-février pour le moment. Concernant les théâtres, musées et cinémas, ceux-ci resteront fermés « jusqu’à la fin du mois ». Les stations de ski ne pourront pour le moment pas rouvrir. Le gouvernement décidera de leur sort le 20 janvier pour une possible ouverture début février.