Covid-19 : résumé du point épidémiologique d’Olivier Véran du 28 janvier

En ce 28 janvier, découvrez les dernières informations délivrées par Olivier Véran vis-à-vis de la situation épidémiologique liée à la Covid-19 en France.

Face à l’arrivée des nouveaux variant de la Covid-19, l’inquiétude d’une troisième vague est de mise pour l’exécutif. Le gouvernement continue de tenir des conférences de presse afin de tenir informer les français autour de la situation épidémiologique dans le pays. Découvrez dans cet article l’ensemble des points évoqués par le ministre de la Santé ce jeudi 28 janvier.

Une évolution de la circulation des variants qui inquiète

Lors de ce point épidémiologique, Olivier Véran a partagé des informations autour de la circulation des variants en France : « On estime être passé de quelque 500 patients environ par jour atteints de ces variants au début du mois de janvier − c’est plus élevé que ce que nous pensions −, à plus de 2 000 patients par jour ». Il précise d’ailleurs que le variant généralement identifié est celui provenant d’Angleterre. Face à cette évolution, le ministre de la Santé s’avoue inquiet et appréhende « une vague épidémique très forte, plus forte encore que les précédentes compte tenu de la forte contagiosité de ces variants ». Le ministre va même jusqu’à considérer ces variants de la Covid-19 « comme des nouveaux virus appelant de nouvelles mesures pour nous protéger ».

Un point sur le couvre-feu et la pression hospitalière

Concernant les mesures en ce moment mises en place (dont le couvre-feu), Olivier Véran estime que ces dernières « sont certes utiles mais probablement insuffisantes. Ce que nous voulons éviter c’est une épidémie dans l’épidémie ». Le ministre souligne d’ailleurs que « Nous ne sommes pas dans une vague épidémique ». Cependant, la circulation du virus continue de s’intensifier. L’homme politique déclare d’ailleurs « Nous sommes sur un plateau montant, qui augmente de 10% par semaine ». La pression hospitalière est de son côté toujours aussi forte avec 3 100 patients atteints de la Covid-19 en réanimation aujourd’hui contre « 3 300 ou 3 400 » en octobre dernier. Ainsi, le taux d’occupation des lits de réanimation par des malades Covid est presque à 60%. Afin de soutenir certains établissements, le ministre de la Santé a déclaré « nous ne sommes pas très loin d’envisager à nouveau de procéder aux premiers transferts de patients interrégionaux pour soulager certaines régions ».