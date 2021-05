Covid-19 : Sanofi vient de débuter les essais cliniques de phase 3

Les essais cliniques de phase III du vaccin contre la Covid-19 Sanofi-GSK vont désormais pouvoir débuter.

Après un début mitigé dans le développement d’un vaccin contre la Covid-19, Sanofi semble avoir enclenché la vitesse supérieure. La semaine dernière, nous apprenions des résultats concluants concernant les essais cliniques de phase II. Désormais, le groupe pharmaceutique français vient de débuter le lancement des essais à grande échelle. Cette étude internationale de phase III est ainsi la dernière étape avec une commercialisation de ce nouveau vaccin.

Sanofi débute ses essais cliniques de phase III

Par le biais d’un communiqué, Sanofi et GSK ont annoncé le début de l’étude internationale de phase III pour évaluer l’efficacité de leur candidat-vaccin contre la Covid-19. Les essais cliniques de phase III de ce vaccin se dérouleront en deux étapes. La première aura pour but de tester l’efficacité de la souche originelle du SARS-CoV-2 et la seconde se concentrera sur le variant sud-africain.

Pour rappel, le sérum est à protéine recombinante, cela signifie que des protéines vont être injectées avec comme objectif de stimuler le système immunitaire afin qu’il contre-attaque en cas d’infection par la Covid-19. Thomas Triomphe, vice-président exécutif et responsable monde de Sanofi Pasteur, précise : « Nous avons adapté la stratégie de développement de notre vaccin de manière à tenir compte de l’évolution constante du virus et à anticiper les besoins qui émergeront après la pandémie ».

Le 17 mai, nous apprenions les résultats encourageants des essais de phase II. Sanofi et GSK affirmaient ainsi que « le vaccin permettait une forte réponse immunitaire chez les adultes, toutes tranches d’âge confondues ». Les scientifiques avaient même précisé que « chez les participants ayant déjà été infectés par le SARS-CoV-2, une seule dose du vaccin a de plus généré la production de concentrations élevées d’anticorps neutralisants, ce qui souligne le solide intérêt potentiel que représente son développement pour la vaccination de rappel ». Si tout se passe bien, le vaccin Sanofi-GSK pourrait être autorisé à la fin de l’année 2021.