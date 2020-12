COVID-19 : se faire dépister grâce à son smartphone

Des chercheurs américains mettent au point un nouveau test, basé sur les ciseaux moléculaires CRISPR-Cas. Le résultat serait lisible en quelques minutes, depuis son smartphone.

Depuis que le nouveau coronavirus chinois sévit dans le monde, chaque pays tente de trouver de nouvelles solutions pour tester plus rapidement la population. Alors que le test PCR est le plus efficace à l’heure actuelle, les résultats peuvent mettre jusqu’à une semaine ou plus. Des chercheurs américains ont trouvé une nouvelle technique de dépistage, dont le résultat serait lisible en seulement quelques minutes, et de son smartphone.

Dépistage express, mode d’emploi

Les scientifiques de 3 universités américaines (Berkeley, Gladstone Institutes et San Francisco), ont réussi à élaborer une technique de dépistage de la COVID-19. Le but ? Pouvoir lire son résultat au bout de 5 à 30 minutes, directement depuis son téléphone portable.

Ainsi, ils ont procédé à une construction CRISPR-Cas, qui reconnaît un gène de la COVID-19, directement sur son génome fait d’ARN. Contrairement à la PCR, pour lire le résultat, il n’y a aucun besoin de :

rétrotranscription de l’ARN viral en ADNc ;

amplification.

Voilà pourquoi le résultat pourrait se lire si rapidement.

En plus, les scientifiques ont mis au point 3 ARN spécifiques, qui vont augmenter la sensibilité de leur test. Ainsi, il y en aura 2 pour cibler le gène de la nucléocapside et un qui s’occupera du gène d’enveloppe.

Quand l’ARN reconnaît la cible, il va activer la protéine Cas à laquelle il est associé.

L’activité de cette protéine va « allumer » une molécule fluorescente, ce qui permettra une meilleure détection visuelle : plus la fluorescence est forte et plus il y a de coronavirus dans l’échantillon.

Des résultats directement lisibles sur le smartphone

Actuellement, ce qu’il y a de plus long dans les tests PCR, ce sont les résultats. Suite au dépistage massif en France par exemple, les résultats pouvaient mettre plus d’une semaine à arriver.

Grâce à leur nouvelle technique, les scientifiques cherchent à diminuer ce temps de réponse. Ainsi, ils ont conçu un boîtier, dans lequel se déroulent toutes les réactions.

Il suffira ensuite de placer son smartphone en mode appareil photo, juste au-dessus du boîtier, pour y voir la fluorescence.

Le résultat apparaît environ :

cinq minutes plus tard pour une personne ayant une charge virale conséquente ;

30 minutes pour les charges virales les plus faibles.

Pour l’instant, ce dispositif n’est encore qu’un prototype. Il doit attendre d’être amélioré, avant d’être utilisé dans le monde.