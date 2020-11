Covid-19 : un impact sur le cerveau inquiétant

Une nouvelle étude scientifique vient de dévoiler que le Covid-19 fait vieillir le cerveau.

Après avoir reçu un premier aperçu des conséquences neurologique lié au Covid-19 grâce à une étude de l’Université de Yale (États-Unis), c’est au tour de l’Imperial College London de nous informer sur les effets du virus sur le cerveau.

Le cerveau veillerait de 10 ans à cause du Covid-19

Les principaux syndromes du Covid-19 sont des difficultés respiratoires, une toux sèche, de la fièvre, la fatigue, etc. Aujourd’hui, des chercheurs anglais de l’Imperial College London ont publié une étude mettant en lumière les effets de Sars-CoV-2 sur le cerveau. Pour cela, les investigateurs ont analysé à travers de tests cognitifs 84 285 personnes suspectées ou ayant contracté le virus de la Covid-19. L’objectif principal était de surveiller l’évolution des patients atteints de la maladie d’Alzheimer.

Le Pr Adam Hampshire a ainsi constaté que les patients ayant souffert d’une forme grave de Covid-19 « obtiennent de moins bons résultats aux tests cognitifs dans plusieurs domaines que ce à quoi on pourrait s’attendre compte tenu de leur âge ». Les chercheurs britanniques soulignent ensuite que « Dans les pires des cas, pour des personnes entre 20 et 70 ans, l’impact cognitif de la maladie pouvait être équivalent à un déclin cognitif généralement subi sur 10 ans ».

Des dégâts supplémentaires découverts précédemment

Cette étude n’est malheureusement pas la première à trouver des résultats inquiétants autour des effets du Covid-19 sur le cerveau. Par exemple, la revue JAMA Neurology avait mené une étude sur 214 patients chinois de la ville de Wuhan atteints de Covid-19. 36% de ces personnes ont eu des symptômes neurologiques : perte d’odorat, AVC, crises convulsives, douleurs nerveuses… Du côté du New England Journal of Medecine, des constatations similaires ont été effectuées par des docteurs strasbourgeois. Sur 58 patients atteints du virus, 26 avaient des signes de confusion mentale et environ 1/3 avaient des symptômes de désorientation, inattention ou des gestes mal contrôlés.