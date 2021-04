La dépression chez les salariés français est de plus en plus sévère

Avec les mesures sanitaires, et notamment la mise en place du télétravail, les salariés français sont aujourd’hui de plus en plus déprimés.

Cela fait maintenant plus d’un an que la pandémie de Covid-19 a débuté. Avec la mise en place de multiples mesures sanitaires, la morale de nombreuse population a chuté. En France, la pratique du télétravail a aussi eu un effet psychologique sur la santé psychologique des salariés. À travers une récente enquête menée par Opinion Way pour le cabinet Empreinte Humaine, 36 % des salariés français déclareraient souffrir de dépression.

La pandémie aggrave la condition psychologique des salariés

« Au début de la crise, l’anxiété était liée à la peur du virus en lui-même, c’est devenu aujourd’hui une dégradation de la santé mentale », souligne Christophe Nguyen, psychologue du travail et président d’Empreinte Humaine. Suite au sondage mené par Opinion Way sur 2 000 employés, les constatations sont en effet alarmantes. Parmi les sondés, 45 % affirmaient être en situation de détresse psychologique (- 5 points par rapport à décembre 2020). 20 % d’entre eux soulignaient même une détresse psychologique élevée.

Du côté du taux de dépression chez les salariés, celui-ci a fortement augmenté. En effet, « Il passe à 36 % (+15 points par rapport à décembre 2020), tandis que le nombre de dépressions sévères a doublé en un an » en atteignant 21 % en mars 2021, explique Christophe Nguyen. Parmi les salariés les plus à risques, nous retrouvons les moins de 30 ans. 62 % se déclarent en situation de détresse psychologique avec un risque de dépression accru pour 40 % d’entre eux. Les femmes sont de leur côté plus touchées que les hommes. 53 % d’entre elles se sentent en détresse psychologique contre 38 % chez les hommes. Parmi les managers, nous apprenons que 48 % d’entre eux sont touchés par la détresse psychologique.

Pourquoi les salariés sont-ils de plus en plus déprimés ?

Quelques causes de cette détresse psychologique ont été soulignées par Christophe Nguyen. Tout d’abord, les télétravailleurs ressentent souvent un sentiment d’étouffement dû à un espace de travail trop petit. De plus, le psychologue du travail souligne une désorganisation du travail. Plus de la moitié des interrogés soulignent ainsi une surcharge de travail et un tiers expliquent ne pas avoir suffisamment de tâches tout au long de leur journée.

« On a vu une augmentation des incivilités, a souligné Christophe Nguyen. Cela peut être des micro-agressions par mail, des demandes qui ne prennent pas en compte la capacité et les possibilités du salarié, des relations qui se tendent dans la façon de se parler par tchat… Tout cela pèse sur le long terme », ajoute-t-il.