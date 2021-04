Covid-19 : un lien entre les cas de thrombose et le vaccin d’AstraZeneca décelé par l’Agence européenne des médicaments

L’Agence européenne vient de souligner un « lien clair » entre les cas de thrombose et le vaccin d’AstraZeneca.

Quelques semaines après avoir annoncé qu’il n’y avait pas de lien entre les cas de caillots de sang (thromboses) suite à l’injectif du vaccin AstraZeneca, l’Agence européenne des médicaments (EMA) revient sur sa position. En effet, Marco Cavalera, responsable de la stratégie sur les vaccins à l’EMA, a déclaré mardi auprès du journal italien Il Messaggero « Nous pouvons désormais le dire : il est clair qu’il y a un lien avec le vaccin. Ce qui cause cette réaction, cependant, nous ne le savons pas encore. ».

Les cas de thromboses seraient bien liés au vaccin AstraZeneca

En mars dernier, le vaccin contre la Covid-19 d’AstraZeneca était sous le feu d’une polémique. En effet, cette solution inquiétait de plus en plus les pays européens suite à plusieurs cas de thromboses des sinus veineux cérébraux après injection, soit la formation d‘un caillot de sang dans les vaisseaux sanguins qui irriguent le cerveau. Cet effet secondaire grave touchait généralement les femmes de moins de 50 ans ayant une quantité de plaquettes inférieure à la normale. De ce fait, plusieurs pays de l’Union européenne avaient décidé de suspendre la vaccination avec la solution d’AstraZeneca. La Haute Autorité de santé avait de son côté recommandé que le vaccin soit uniquement utilisé que les personnes de plus de 55 ans.

Après avoir eu un avis de l’Agence européenne des médicaments signalant qu’« un lien de causalité avec le vaccin n’est pas prouvé, mais il est possible, et les analyses se poursuivent », les campagnes de vaccination étaient globalement revenues à la normale. Cependant, l’EMA s’est rétracté aujourd’hui avec l’annonce de son responsable de la vaccination. Ce dernier a annoncé « il est clair qu’il y a un lien avec le vaccin ». Les causes de l’apparition de cette réaction ne sont cependant pas encore connues. L’EMA devrait communiquer officiellement dans les prochains jours suite à la réunion de scientifiques autour de la question entre le 6 et le 9 avril 2021.