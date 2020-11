COVID-19 : un nouveau symptôme détecté chez les personnes âgées

Les médecins ont identifié un nouveau symptôme de la COVID-19 sur les personnes âgées.

Les médecins ont remarqué que les personnes âgées qui ont contracté un nouveau symptôme dû à la COVID-19. Ces personnes sont notamment plus fragiles que le reste de la population. Ils sont plus susceptibles de contracter la forme grave du virus, viennent s’ajouter à un nouveau symptôme, la confusion mentale.

La confusion mentale

Selon un rapport de l’Association, les personnes âgées ont des problèmes mentaux à cause de la SARS-CoV-2. Lors d’une étude sur plus de 800 patients, une personne âgée sur quatre possédait des troubles mentaux. D’ailleurs, selon les personnes, ce symptôme était le premier signe de la COVID-19.

Vous l’aurez compris, si un de vos proches commence à réagir bizarrement ou prit d’une phase de délire, il est conseillé de se faire tester. Le CDC (Centre américain pour le contrôle et la prévention de la maladie) vient quant à lui ajouter des symptômes pouvant apparaitre chez les personnes âgées tel que le brouillard mental. Ils auraient des difficultés à réfléchir et à se concentrer sur des choses banales.

Les statistiques

Pour rappel, à ce jour, le coronavirus a fait 50 957 morts en France. Il y a eu 158 236 personnes guéries et un total de 2 183 660 personnes contaminées. Dans le monde, les résultats sont notamment plus lourds, 1 438 133 personnes sont mortes du virus dans le monde. 39 253 725 personnes ont quant à elles été guéries et 61 289 237 de personnes ont contracté la maladie. Pour le moment, la COVID-19 ne possède pas de vaccin, bien qu’il soit prévu de vacciner les personnes fragiles pour la fin de l’année.

La COVID-19 peut provoquer (du plus courant eu plus rare) :

toux ;

fièvre ;

fatigue ;

maux de gorge ;

diarrhée ;

maux de tête ;

perte de l’odorat et/ou du gout ;

difficultés à respirer ;

douleur au niveau de la poitrine ;

perte de motricité.

Si vous présentez un de ces symptômes, faites-vous tester auprès des centres dédiés, soyez prudent, protégez vos proches.