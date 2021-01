Covid-19 : un nouveau symptôme du nom de « langue covid »

La « langue covid » commence à être un symptôme de la Covid-19 de plus en plus présent lors de cette pandémie mondiale.

Après plus d’un an de présence sur le territoire français, la Covid-19 a encore beaucoup de secrets à dévoiler. En effet, un épidémiologique du King’s College de Londres a récemment notifié la présence d’un nouveau symptôme sous le nom de « langue covid ». Le phénomène a d’ailleurs déjà été recensé dans quelques précédentes études.

La langue covid, un nouveau symptôme de la Covid-19

La pandémie de Covid-19 sévit toujours à travers le monde. Depuis le début de cette crise sanitaire, l’ensemble des symptômes principaux ont rapidement été constatés : fièvre, toux sèche, fatigue, problèmes gastriques, ORL, douleurs musculaires… On en décèle cependant de nouveaux au fur et à mesure des mois. Très récemment, c’est le symptôme de la « langue covid » qui a fait parler de lui. Des chercheurs avaient d’ailleurs déjà constaté lors de précédentes études des symptômes buccaux tels que des énanthèmes, des ulcères ou des cloques chez plusieurs patients.

Les dernières constatations sur le sujet

Même si ce symptôme semble encore assez rare, la « langue covid » semble être de plus en présente. C’est en tout cas ce que constate Tim Spector, chercheur analysant les données de l’application Covid Symptom Study (ZOE) permettant de recenser les effets ressentis par les personnes infectées par la Covid-19. Le chercheur déclare ainsi sur Twitter qu’ « Une personne sur cinq positive au Covid présente des symptômes peu communs qui ne figurent pas sur la liste officielle (telles que des éruptions cutanées). On observe de plus en plus de langues Covid et d’étranges ulcères de la bouche. Si vous avez un symptôme étrange ou même juste un mal de tête de la fatigue, restez à la maison ! ». Encore une fois, on constate que la Covid-19 est encore source de mystère et qu’une multitude de symptômes secondaires peuvent être signe d’une infection.