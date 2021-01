Covid-19 : un risque symptomatique plus élevé pour les fumeurs

Une nouvelle étude nous dévoile la relation entre le tabac et les symptômes développés après une infection à la Covid-19.

Après plus d’un an d’existence, le virus de la Covid-19 continue de se dévoiler auprès des chercheurs. D’étude en étude, les symptômes et les risques de la maladie se détaillent. Aujourd’hui, nous en apprenons un peu plus sur les risques symptomatiques du Covid-19 sur les fumeurs consommant du tabac.

Tabac et Covid 19 : une étude met en lumière les conséquences

Une nouvelle étude vient de dévoiler que la consommation de tabac augmente le nombre de symptômes ressenti en cas d’infection à la Covid-19. Menée par les chercheurs du King’s College de Londres et publiée dans le magazine Thorax, ces recherches se sont concentrées sur le lien entre le tabagisme et le risque de développer des symptômes du SARS-CoV-2. Pour cela, l’étude a analysé les informations recensées par l’application ZOE COVID Symptom Study. Pour rappel, ce service permet d’aider les scientifiques à mieux comprendre le virus grâce aux informations déclarées par ses utilisateurs.

Fumer augmenterait le développement de symptômes

Les données utilisées pour cette étude sont celles comprises entre le 24 mars et avril 2020. Lors de cette période, 11% des inscrits étaient des fumeurs. Grâce aux données récoltées, les chercheurs ont pu constater que les personnes consommant du tabac avaient 14% avaient plus de risques de développer les symptômes les plus fréquents de la Covid-19, soit la fière, la toux persistante et l’essoufflement. De plus, l’étude montre que les fumeurs étaient 29% plus susceptibles de signaler plus de 5 symptômes et 50% plus susceptibles d’en signaler plus de 10.

Mario Falchi, chercheur principal de l’étude, déclare « Certains rapports ont suggéré un effet protecteur du tabagisme sur le risque de Covid-19. Cependant, les études dans ce domaine peuvent facilement être affectées par des biais dans l’échantillonnage. Nos résultats montrent clairement que les fumeurs courent un risque accru de souffrir d’un plus large éventail de symptômes du COVID-19 que les non-fumeurs ».