Covid-19 : une application pour détecter si vous êtes infecté par le virus

Une application pour détecter si vous êtes contaminé par le Covid-19 est en cours de développement par des chercheurs américains.

Les magasins d’application pour smartphone regorgent de solutions pour tout et n’importe quoi. Pourquoi alors ne pas créer une application qui pourrait détecter si vous avez la maladie du Covid-19 ou non ? Le MIT, Massachussetts Institute of Technology, s’est penché sur le sujet.

Votre smartphone pourrait détecter si vous êtes contaminé par le Covid-19

Les chercheurs du MIT viennent de mettre en place un algorithme pouvant détecter si vous êtes atteint ou non du Covid-19. Pour réussir cette prouesse, l’institut a décidé d’analyser le son émis lorsque vous toussez. En effet, les personnes atteintes du Covid-19 toussent différemment qu’à l’habitué. Cependant, une oreille humaine ne peut pas constater cette différence, mais une intelligence artificielle le peut. L’objectif principal de ces recherches est de lancer une application permettant à tout et chacun de s’auto-diagnostiquer. Ainsi, si un résultat positif est délivré, l’application mobile renverra les personnes contaminées vers des centres médicaux afin de réaliser un test de dépistage.

Des résultats prometteurs

Après avoir été entrainée à reconnaitre la toux spécifique aux personnes atteintes par le Covid-19, l’IA a subi de premiers tests auprès de plus de 70 000 personnes. Le MIT a ainsi constaté que l’intelligence artificielle avait diagnostiqué correctement 98,5 % des cas de personnes ayant été testées positives après cette expérience. Auprès des personnes asymptomatiques, l’IA a même réussi à atteindre un taux de réussite de 100 %.

Brian Subirana, chercheur au laboratoire d’identification automatique du MIT précise que « La mise en œuvre efficace de cet outil de diagnostic de groupe pourrait réduire la propagation de la pandémie si tout le monde l’utilise avant d’aller dans une salle de classe, une usine ou un restaurant ». Pour le moment, les chercheurs souhaitent enrichir la base de données de l’intelligence artificielle avant de lancer une application gratuite.