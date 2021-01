Covid-19 : une baisse importante des livraisons de vaccins Pfizer en Europe

Alors que la campagne vaccinale bat son plein, un retard conséquent sur les livraisons des vaccins a été constaté par plusieurs pays européens.

Depuis fin décembre, la campagne vaccinale a commencé en France avec le vaccin Pfizer-BioNTech. Après des débuts timides, les vaccinations ont pris leur envol pour atteindre aujourd’hui le nombre de 413 046 sur le territoire français. Cependant, cet élan va sûrement être coupé suite à l’annonce d’une « forte baisse » des livraisons chez six pays européens, dont la France.

Des retards de livraisons alarmants pour le vaccin Pfizer-BioNTech

La campagne de vaccination va prendre une toute autre tournure durant les semaines à venir. En effet, la France a annoncé une « forte baisse » des livraisons concernant le vaccin Pfizer-BioNTech. Dans une lettre commune adressée à la Commission européenne, les ministres de la Santé du Danemark, de l’Estonie, de la Lituanie, de la Lettonie, de la Suède et de la Finlande ont aussi avoué leur « sérieuse préoccupation » vis-à-vis des retards de livraisons du vaccin américano-allemand.

Dans ce document, ceux-ci déclarent « Nous sommes dans l’obligation d’informer notre population et les groupes particulièrement à risque (…) que leur vaccination sera retardée, en dépit des efforts exceptionnels de nos gouvernements pour assurer une livraison dans les temps ». Les ministres signataires ajoutent « Nous vous demandons de vous mettre urgemment en contact avec BioNTech-Pfizer pour demander une explication publique et souligner le besoin d’assurer la stabilité et la transparence des livraisons en temps voulu ».

Une réponse rassurante de la Commission européenne

Face à ce communiqué, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a assuré que Pfizer livrerait l’intégralité des doses attendues par l’UE au 1er trimestre. De son côté, Pfizer a déclaré que des modifications liées à la chaîne de production de l’usine de Puurs en Belgique « nécessitent des approbations réglementaires supplémentaires ». Suite à un communiqué de Pfizer, la ministre française de l’Industrie Agnès Pannier-Runacher a déclaré sur Twitter « La réduction du nombre de vaccins livrés à l’Union européenne sera limitée à la semaine prochaine. Les livraisons doivent reprendre le rythme prévu à partir du 25 janvier ». Une bonne nouvelle qui permettra d’impacter faiblement les campagnes vaccinales au sein de l’Union européenne.