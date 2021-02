Covid-19 : une dose de vaccin suffirait-elle pour les anciens malades ?

De nouvelles études répondent à la question de la vaccination concernant les personnes précédemment infectées par la Covid-19.

De nombreuses questions restent en suspens vis-à-vis du Covid-19, et principalement l’immunité et la vaccination. Avec le déploiement des campagnes de vaccination à travers le monde, une interrogation vient récemment de faire surface : est-ce qu’une dose de vaccin serait suffisante pour les personnes ayant déjà été infectées ? Bonne nouvelle, deux études sont en ce moment en attende de validation sur ce sujet.

Une dose de vaccin contre la Covid-19 pour les anciens malades ?

Le 2 février 2021, le British Medical Journal a rapporté les résultats de deux études en attentes de validation. Ces dernières recherches suggèrent qu’une seule dose de vaccin contre la Covid-19 serait nécessaire pour les individus précédemment infectés.

Concernant la première étude menée sur 109 personnes (68 non infectés et 41 anciens malades) par l’Icahn School of Medicine at Mount Sinai de New York, les chercheurs ont constaté chez les personnes précédemment infectées par la Covid-19 une réponse immunitaire égale où jusqu’à 10 fois supérieures après une dose de vaccin Pfizer-BioNTech ou Moderna par rapport aux non infectés ayant reçus deux injections. Les effets secondaires étaient cependant plus fréquents chez les anciens malades de la Covid-19. Du côté de la seconde étude, cette fois-ci menée par l’Université du Maryland auprès de 59 professionnels de santé, les résultats sont somme toute similaires. Ayant chacun reçu une dose du vaccin ARN Pfizer-BioNTech ou Moderna, le personnel précédemment infecté par la Covid-19 avait la même quantité d’anticorps, voire un taux supérieur, par rapport aux personnes n’ayant pas contracté le virus.

Face à ces résultats, le président de la commission médicale d’établissement de l’AP-HP, Pr Rémi Salomon, a déjà recommandé à travers un entretien auprès de France Info que les personnes précédemment infectées par la Covid-19 ne se fassent injecter qu’une dose du vaccin. Sur ce sujet, la Haute Autorité de Santé avait déclaré « émettre prochainement des recommandations sur la vaccination de ces personnes » concernant les personnes précédemment infectées. Ces deux récentes études pourraient ainsi commencer à faire pencher la balance.