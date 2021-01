Covid-19 : une étude dévoile le nombre de réactions graves au vaccin Pfizer

Une récente étude américaine vient de dévoiler des informations autour des effets secondaires liés au vaccin Pfizer-BioNTech.

Plus d’un an après le premier cas de contamination à la Covid-19, les premiers vaccins sont disponibles. Cependant, la solution miracle pose aujourd’hui son lot de questions à de nombreuses personnes. Inquiétude, peur, scepticisme… Une partie des individus rejettent malheureusement l’option de se faire vacciner. Une étude américaine effectuée sur un large panel de citoyens s’étant fait vacciner permet de découvrir le nombre de réactions graves au vaccin Pfizer.

Vaccin Pfizer : une personne sur 100 000 a fait un choc allergique

De nombreuses interrogations tournent aujourd’hui autour de la technologie ARN employée par les premiers vaccins contre la Covid-19. Du côté des réactions allergiques, de premières réponses ont désormais été répertoriées grâce à une première étude publiée par les Centers for Disease Control and Prevention et concernant le vaccin Pfizer-BioNTech.

Les chercheurs ont ainsi constaté que sur 1 893 360 injections Pfizer-BioNTech effectuées entre le 14 et 23 décembre 2020, seulement 21 cas de choc anaphylactique ont été recensés. Ces réactions sévères de l’allergie ont ainsi touché des personnes âgées entre 27 et 60 ans, dont deux ayant été traité par épinéphrine. Dans l’ensemble, les chercheurs ont affirmé que des réactions sévères au vaccin étaient constatées à hauteur d’une personne sur 100 000.

Des résultats rassurants

19 personnes ayant subi un choc anaphylactique suite au vaccin étaient des femmes. Cette réaction sévère apparaissait entre 2 et 150 minutes après l’injection (temps médian : 13 minutes). Pour entrer encore plus dans les détails, 17 personnes ont été admises en service d’urgence et 4 hospitalisations ont eu lieu suite à ces réactions. Durant la rédaction de leur étude, les chercheurs ont constaté que tout le monde était rétabli à l’exception d’une personne. Face à leurs résultats, une responsable des CDC, Nancy Messonnier, a déclaré qu’« En moyenne, cela représente un taux de 11,1 de choc anaphylactique par million de doses administrées ».