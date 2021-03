Covid-19 : une étude dévoile le taux de transmission dans les écoles

Une nouvelle étude vient de démontrer que les écoles n'étaient pas un haut lieu de contamination et de transmission du virus de la Covid-19.

Depuis maintenant de nombreux mois, les établissements scolaires tels que les écoles, collèges et lycées restent ouverts en France. Face à cette décision, de nombreux citoyens restent très inquiets quant à la possible propagation du virus dans ces lieux. Une récente étude menée par l’équipe de l’Université de Washington et des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des Etats-Unis vient modérer les risques de l’ouverture des écoles lors de cette période de crise sanitaire. Publiée dans le Prevention Morbidity and Mortality Weekly Report, l’étude souligne ainsi que la transmission du virus de la Covid-19 est rare lorsque les mesures de prévention sont appliquées.

Une transmission très faible de la Covid-19 dans les établissements scolaires

Afin de mener cette étude, les chercheurs ont suivi 57 établissements scolaires dans le compte de St.Louis et de Greene (Missouri) durant une période de deux semaines en décembre 2020. Lors de cette période, les établissements ont dû exiger aux étudiants, professeurs, personnels et visiteurs de porter des masques sur les campus ainsi que dans les bus les desservant. D’autres mesures de prévention devaient en plus être mises en place (ex : distanciation sociale dans les classes, hygiène des mains, nettoyages des établissements, aérations des salles…).

Lors de l’étude, les chercheurs ont suivi 193 participants dans 22 des 57 établissements scolaires (65% d’élèves et 35% d’enseignants ou membres du personnel) ainsi que 156 personnes désignées comme contacts étroits avec ces derniers (88% d’élèves et 12% d’enseignants ou membres du personnel). Parmi les participants, 37 ont été testés positifs à la Covid-19. 102 contacts étroits ont accepté d’être testés via des tests salivaires, seulement deux d’entre eux étaient positifs. Pour finir, aucune éclosion n’a été constatée dans les écoles participantes à l’étude malgré un taux élevé de propagation du virus dans ces régions lors de l’étude.

Dr Johanna S. Salzer, médecin au Centre national des maladies infectieuses émergentes et zoonotiques des CDC, souligne ainsi que « les écoles peuvent fonctionner en toute sécurité en cette période de pandémie à condition que les stratégies de prévention soient suivies ».