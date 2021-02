Covid-19 : une étude dévoile les états de santé à haut risque d’hospitalisation et de décès

L’étude Epi-Phare vient de dévoiler les sept pathologies les plus à risque d’hospitalisation et de décès suite à une infection à la Covid-19.

Depuis maintenant un an, nous savons globalement quelles sont les personnes les plus à risque face à la pandémie de Covid-19. L’une des plus grandes études mondiales portant sur le coronavirus durant la première vague en France vient récemment d’être publiée. Cette dernière nous permet ainsi d’identifier précisément les maladies chroniques et états de santé pouvant amener des personnes infectées à développer des problèmes de santé graves menant à une hospitalisation, voire au décès.

47 affections chroniques à haut risque

La nouvelle étude Epi-Phare publiée le 9 février 2021 vient de mettre en évidence les risques d’hospitalisation et de décès à l’hôpital durant la première vague de la pandémie du 15 février au 15 juin 2020. Cette dernière a été effectuée en collaboration avec l’Assurance maladie Cnam et l’Agence du médicament ANSM et a porté sur plus de 66 millions de Français. L’analyse de ces données a ainsi permis d’étudier plus de 47 affections chroniques associées à des risques d’hospitalisation et de décès accrus à l’hôpital après que des individus aient été infectés par la Covid-19.

Les états de santé les plus à risque face à la Covid-19

Grâce à l’étude, sept pathologies moins fréquentes ont dévoilé que certains patients de la Covid-19 avaient plus de risques d’être hospitalisés ou de décéder. Le rapport dévoile ainsi que les personnes atteintes de trisomie 21 avaient 7 fois plus de risque d’hospitalisation et 23 fois plus de risque de décès. Les patients atteints de retard mental, d’insuffisance rénale chronique terminale sous dialyse, de cancer « actif » du poumon ainsi que de greffes rénales ou du poumon avaient quant à eux en moyenne 4 fois plus de risques d’hospitalisation et 6 fois plus de risques de décès.

Mahmoud Zureik, directeur d’Epi-Phare, explique dans ce rapport que « L’âge est le principal risque, et de loin, d’hospitalisation et de décès ». Celui-ci précise que « Chez les personnes âgées de 85 ans et plus, le risque d’hospitalisation pour Covid-19 est 5 fois plus élevé que chez les 40-44 ans et le risque de décès à l’hôpital dû à cette maladie est plus de 100 fois plus élevé ». Pour finir, on apprend que les hommes ont « 40 % de plus de risque d’être hospitalisés et deux fois plus de risque de décéder de la Covid » que les femmes.