COVID-19 : une nouvelle souche apparaît en Angleterre 

Une nouvelle souche, plus contaminante, a fait son apparition en Angleterre, provoquant un nouveau confinement à Londres et dans le sud-est du pays.

Le samedi 19 décembre, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé le reconfinement du Sud-est de l’Angleterre, ainsi que la capitale du pays, Londres. Le but est d’endiguer la remontée des contaminations, suite à l’apparition d’une nouvelle souche de la COVID-19.

La mutation du virus

Les Anglais n’auront pas tous le plaisir de se retrouver en famille pour les fêtes de fin d’année. En cause, une nouvelle souche du coronavirus, qui sévit depuis plus d’un an dans le monde.

En effet, depuis le mois de septembre, le virus semble avoir subi une nouvelle mutation. Apparue à Londres et dans la région du Kent, dans le sud-est de l’Angleterre, cette souche semble se propager plus rapidement, parce qu’elle s’attache plus facilement aux cellules, avant de rentrer.

Face à une envolée des nouvelles contaminations, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé, ce samedi 19 décembre, que Londres, ainsi que tout le sud-est du pays seront reconfinés pour les fêtes.

Une version dominante de la COVID-19 ?

Depuis le 9 décembre, c’est plus de 60 % des nouveaux cas positifs au coronavirus qui ont été infectés par la nouvelle souche du virus.

Cela prouve que c’est une souche qui se propage bien plus rapidement que la précédente. Elle pourrait même devenir la souche dominante du virus en Angleterre.

Afin de juguler cette remontée en flèche des contaminations, le pays va devoir subir un reconfinement, empêchant certaines familles anglaises de se retrouver pour Noël.

En revanche, rien n’indique que cette nouvelle version de la COVID-19 soit plus :

virulente ;

mortelle.

Les scientifiques ne savent pas non plus si cette nouvelle souche réduira l’efficacité des vaccins, prévus pour la fin d’année.