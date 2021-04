Covid-19 : une plateforme permet d’être informé lorsqu’une dose de vaccin est disponible 

Un nouveau site vient d’être mis en place afin d’éviter que les centres de vaccination jettent des doses de vaccins non utilisées.

Depuis décembre dernier, la campagne vaccinale bat son plein sur le territoire français. Afin d’aider les centres de vaccination à ne pas jeter de doses de vaccin contre la Covid-19, une plateforme du nom de Covidliste vient d’être lancée en France.

Un site internet pour être notifié d’une dose disponible

Pour le moment, les laboratoires pharmaceutiques n’arrivent pas à fournir en masse leurs solutions contre la Covid-19. Les pays ont ainsi décidé de privilégier certaines parties de la population afin de vacciner les personnes les plus fragiles. Cependant, il arrive que les individus ayant pris rendez-vous pour se faire vacciner ne puissent pas venir. Les centres de vaccination se retrouvent alors avec des flacons de vaccin déjà ouverts, mais sans patients chez qui injecter les doses restantes. La problématique, c’est que les vaccins ARN doivent être utilisés quelques heures après leur ouverture.

Afin d’éviter d’avoir à jeter des doses en fin de journée, deux spécialistes de la Big Data et du Machine Learning, Martin Daniel et Mathieu Ripert, ont lancé en collaboration avec les docteurs Jad Choucair et Antoine Roux un nouveau site du nom de Covidliste.com. En inscrivant son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse, son numéro de téléphone et son mail, les centres de vaccination « ont accès aux volontaires autour d’eux », explique Martin Daniel sur Twitter. Ainsi, « Lorsqu’une dose de vaccin est disponible, et que vous êtes éligible, vous êtes prévenu ». Après avoir confirmé être disponible pour vous faire vacciner, vous serez mis directement en relation avec le centre de vaccination concerné.

Au niveau de la gestion des données personnelles transmises au site, la plateforme explique « En vous inscrivant à Covidliste, vous acceptez que vos données soient partagées avec les centres de vaccination partenaires ». Le site compte déjà plus de 23 000 inscrits à l’heure où nous écrivons ces lignes.