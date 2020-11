COVID-19 : une vaccination pour la mi-décembre aux États-Unis.

Après trois vaccins prometteurs, les États-Unis espèrent pouvoir commencer la campagne de vaccination pour la mi-décembre.

Trois vaccins prometteurs sont en têtes afin d’être commercialisé et les États-Unis espèrent une première campagne de vaccination vers la mi-décembre contre la COVID-19. Néanmoins, avant de commencer celle-ci, les services sanitaires doivent donner leur accord.

Quel vaccin va remporter la course ?

Si vous n’avez pas suivi l’activité, il y a trois vaccins qui sortent du lot. Le Pfizer, le Spoutnik V, et pour finir, le petit dernier, celui de Moderna qui serait efficace à plus de 94 %. Cette campagne de vaccination a pour but d’immuniser plus de 20 millions de personnes d’ici la mi-décembre.

Cela se fera uniquement si les hautes autorités l’autorisent. Moncef Slaoui espère que les vaccins seront transportés aux divers centres afin d’être utilisés dès l’approbation des services appropriés.

Le groupe allemand BioNTech et le groupe Pfizer ont demandé à la FDA que le vaccin soit autorisé. Néanmoins, avec un vaccin tel que Moderna, difficile de passer devant. La FDA organise une réunion le 10 décembre afin d’autoriser ou pas la campagne de vaccination sur les citoyens américains.

Les équipes souhaiteraient vacciner au moins 20 millions de personnes pour la dernière quinzaine de décembre. Par la suite, ils comptent vacciner entre 20 et 30 millions de personnes par mois.

Des chiffres qui augmentent…

Nous n’avons aucune nouvelle d’un vaccin en France. Néanmoins, nous savons que Bercy avait déjà développé une coquette somme pour acquérir le vaccin en France depuis le début de la pandémie. Pour rappel, les États-Unis comptabilisent à eux seuls plus de 12 millions de cas ainsi que 255 000 morts de la COVID-19.

En France, la COVID-19 a contaminé plus de deux-millions de personnes et a fait plus de 48 000 morts. Plus de 151 000 personnes ont été guéries de la COVID-19 en France. Le coronavirus a contaminé plus de 58 millions de personnes donc 37 495 736 de personnes ont été guéris. Cependant, la COVID-19 a provoqué 1 300 000 décès dans le monde entier. Alors pour ou contre le vaccin contre la SARS-CoV-2 ?