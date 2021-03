Covid-19 : vers un confinement le week-end en Île-de-France ?

Le reconfinement le week-end pourrait bel et bien arriver dans la région Île-de-France si la situation pandémique continuait à s’aggraver.

Face à l’aggravation de la situation épidémiologie dans certains départements, le confinement le week-end a été adopté. La mesure est ainsi localement appliquée dans la région côtière des Alpes-Maritimes, la métropole de Dunkerque et le Pas-de-Calais. 23 départements sont quant à eux sous surveillances renforcées, on y retrouva notamment plusieurs départements de la région Île-de-France. Récemment, la vice-présidente de la région, Alexandre Dublanche, a déclaré que les discussions avec l’Etat tendaient « vers un reconfinement le week-end ».

De nouvelles mesures en approche pour la région Île-de-France

Samedi 6 mars 2021, Alexandra Dublanche, vice-présidente de la région Île-de-France, déclarait auprès de franceinfo « Il faut se préparer à des restrictions dans les semaines à venir ». La circulation du virus de la Covid-19 étant fortement active sur le territoire, il semble en effet logique que de nouvelles mesures prennent effet dans les jours à venir. « Ce que nous voulons, avec Valérie Pécresse, c’est éviter absolument un reconfinement total », précise-t-elle.

La piste du reconfinement le week-end est ainsi privilégiée pour le moment suite aux discussions avec les services de l’Etat, soit le préfet de police, de région et l’Agence régionale de santé d’Île-de-France. Face à l’arrivée probable de cette nouvelle mesure, la vice-présidente de la région explique être déjà en train de réfléchir à des solutions afin de compenser les futures pertes financières liées à un arrêt de l’activité économique : « Nos commerces ont déjà perdu un tiers de leur chiffre d’affaires en fermant le soir à 18 h, donc on sait que ce serait terrible et, d’ailleurs, si cela [le confinement le week-end] devait arriver, nous demandons déjà des mesures compensatoires pour les commerces et les restaurateurs car nous sommes très inquiets économiquement. »

Pour éviter le confinement le week-end, Alexandra Dublanche souhaite accélérer la vaccination dans la région. L’élue souligne qu’ « Il ne peut pas y avoir des doses dormantes » et espère pouvoir injecter ces dernières durant le mois en cours.