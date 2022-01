Covid : À Boston, un patient non-vacciné se voit refuser une greffe de cœur

Le patient est toujours pris en charge, mais il a été retiré de la liste d'attente.

Polémique depuis plusieurs jours au Brigham and Women’s Hospital de Boston, au nord-est des Etats-Unis. D.J. Ferguson, un homme de 31 ans souffrant d’une maladie cardiaque héréditaire, se serait vu refuser une greffe d’organe au motif qu’il n’est pas vacciné contre le Covid-19.

Ou plutôt, il a été retiré de la liste d’attente. L’hôpital argue par voie de communiqué transmis à l’AFP que du fait que son “système de soins requiert plusieurs vaccins recommandés par les autorités de santé, y compris le vaccin contre la Covid-19”.

De moindres chances de survie

La direction de l’établissement ajoute : “la vaccination, couplée à une discipline de vie, créent pour le candidat à une greffe les meilleures conditions d’une opération réussie et optimisent la survie du patient après la transplantation, notamment car le système immunitaire est affaibli de manière drastique”. Le jeune homme est cependant toujours pris en charge médicalement.

Le Dr Arthur Caplan (responsable de l’éthique médicale à la NYU Grossman School of Medicine, a pour sa part indiqué à CBS Boston : “Après n’importe quelle greffe, rein, cœur, peu importe, votre système immunitaire est à l’arrêt. La grippe pourrait vous tuer, un rhume pourrait vous tuer, la Covid-19 pourrait vous tuer (…) Les organes sont rares, nous n’allons pas les distribuer à quelqu’un qui a peu de chances de vivre quand d’autres qui sont vaccinés ont de meilleures chances de survie après la chirurgie”.

“Poussé dans ses derniers retranchements”

Le père du patient regrette de voir son fils “poussé dans ses derniers retranchements” et quant à son choix de ne pas être vacciné; il assure : “Cela va fondamentalement à l’encontre de ses principes, il n’y croit pas. C’est son corps, son choix. Je pense que mon garçon se bat avec beaucoup de courage et il a une intégrité et des principes auxquels il croit vraiment et cela me fait le respecter d’autant plus”.

Un autre hôpital pourrait-il lui offrir plus de chances de greffe ? Oui, mais il pourrait ne pas se remettre du voyage.