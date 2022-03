Covid : confirmation des effets de l’infection sur le cerveau

Des chercheurs britanniques ont relevé la présence de lésions sur 80% des scanners analysés.

Le Covid n’a pas fini de surprendre, et une fois encore pas pour ses capacités à apporter de bonnes nouvelles sur ses effets à plus ou moins long terme. En effet, la revue Nature a relayé le 7 mars les résultats d’une étude menée par une équipe de chercheurs de l’Université d’Oxford.

Elle confirme les effets de l’infection au niveau neurologique, une hypothèse qui avait été avancée dès les prémices de la pandémie car des troubles avaient été observés. Puis des études avaient mis en lumière une proportion de troubles cognitifs plus élevée chez d’anciens malades, voire directement des anomalies sur les cerveaux.

785 scanners du cerveau

Pour les besoins de leur étude, les scientifiques ont analysé 785 scanners cérébraux* et selon eux, “Il existe des preuves solides de pathologies liées au cerveau” suite à une contamination au SARS-Cov-2. Ils ont relevé des lésions dans 80% des cas et cette recherche démontre que le virus serait en mesure de détériorer entre 0,2 et 2% de tissus cérébraux supplémentaires par rapport aux non infectés par le Covid, contre 0,2% à 0,3% dans le cadre du vieillissement normal.

Et les auteurs de l’étude d’expliquer que les personnes affectées par ces lésions développent une perte de goût et d’odorat, ce que l’on peut constater chez plus de 80 % des malades atteints d’une forme grave ou légère. Une anosmie et agueusie chez des patients qui connaîtraient par la suite une “perte de matière grise dans les régions du cerveau liées à l’olfaction”.

Pour autant, si l’étude en question n’est pas en capacité de conclure sur les mécanismes de cette atteinte, elle ne l’est pas non plus sur leur caractère irréversible.

*Les patients étaient âgés de 51 à 81 ans, et 401 d’entre eux avaient été malades du Covid.