Covid : en terrasse, un fumeur pourrait transmettre le virus sur 8 mètres

C'est la Société espagnole de pneumologie et de chirurgie thoracique qui alerte sur ce mode de contamination.

Même si la période hivernale n’est pas vraiment à profiter de la vie pendant des heures à la terrasse d’un café, des professionnels de santé espagnols alertent sur un biais de contamination auquel on ne pense pas forcément.

En effet, les 4 800 médecins réunis sous l’égide de la Société espagnole de pneumologie et chirurgie thoracique (Separ) estiment que le coronavirus peut être dispersé par la fumée de cigarette traditionnelle ou de cigarette électronique dans un rayon de huit mètres.

Une contamination aéroportée

Ainsi, les scientifiques estiment que le SARS-CoV-2 (100 nm) est susceptible d’être disséminé dans des postillons de 100 microns) : “La propagation du virus SRAS-CoV-2 est favorisée essentiellement par les aérosols émis lors de la respiration, c’est le moyen de transmission plus important que par voie manu portée. Ainsi, dans les espaces où se trouvent des fumeurs ou des vapoteurs, les coronavirus d’un diamètre de 0,1 micron peuvent rejoindre des particules de fumée de tabac plus grosses et ces aérosols chargés de particules virales peuvent atteindre un périmètre de 8 mètres”.

Ainsi, la fumée exhalée d’une cigarette de tabac ou d’une e-cigarette est un bon moyen de transport pour le virus.

Une réforme demandée

La Separ réclame une réforme de la loi anti-tabac, laquelle doit selon elle être étendue à l’interdiction de fumer dans de tels espaces publics ouverts.

Et le Covid n’est pas seulement visé par cette mesure, ce sont aussi toutes les autres maladies de type respiratoire dont le mode de transmission est visé. Encore au-delà de cela, la Separ rappelle que les toxines du tabac sont liées à un développement probable de forme grave de Covid-19.