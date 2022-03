Covid : la HAS recommande une deuxième dose de rappel dès 65 ans

Une annonce qui intervient, là encore à destination des plus fragiles, quelques jours après celle concernant les personnes de plus de 80 ans.

Vendredi 18 mars, la Haute autorité de Santé (HAS) a émis de nouvelles recommandations concernant la vaccination contre le Covid des personnes de plus de 65 ans.

Elle se base sur un double constat : d’abord, que “L’épidémie de Covid-19 semble aujourd’hui stagner voire repartir à la hausse, notamment avec la propagation de BA.2, nouveau sous-variant d’Omicron”. Puis, que “ce sont toujours les personnes âgées de 65 ans et plus qui restent les plus à risque de développer une forme grave de la maladie et de décéder : au 10 mars 2022, les plus de 60 ans représentaient ainsi 80% des patients hospitalisés avec Covid-19”.

Une meilleure protection

En outre, le même jour, la Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) indiquait pour sa part que les personnes qui ont reçu une dose de rappel sont mieux protégées que celles ayant seulement reçu un schéma de primovaccination; à la fois contre l’infection, mais aussi les hospitalisations conventionnelles et en soins critiques ou les décès en milieu hospitalier.

Ainsi, et en ayant encore “pris en compte les données israéliennes”, la HAS se prononce sur la possibilité d’administrer une seconde dose de rappel pour les personnes les plus à risque de forme grave. En ce qui concerne le délai minimum, elle préconise six mois minimum après le premier rappel “pour ne pas diminuer l’adhésion de la population à la vaccination par des rappels trop fréquents”.

Et le reste de la population ?

En revanche pour la HAS, il n’est pas encore question de généraliser cette deuxième dose à tous les Français car son efficacité

Deux jours plus tôt, Olivier Véran indiquait pour sa part qu’en ce qui concerne l’élargissement à toute la population, “le sujet n’est pas encore sur le table (…) Si on devait constater que le rebond durerait plusieurs semaines, nous nous poserions la question. Mais pour l’instant, nous avons fait le choix d’ouvrir la deuxième dose de rappel aux plus de 80 ans”.