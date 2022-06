Covid : la ministre de la Santé souhaite le port du masque dans les transports, sans obligation

Brigitte Bourguignon a estimé sur RTL qu'il s'agirait d'un acte civique.

Lundi 27 juin, la ministre de la Santé était l’invitée de RTL. À l’antenne, elle “demande aux Français de remettre le masque dans les transports”, par civisme, pour contrer la nouvelle vague de cas.

Elle a parlé d’un “acte citoyen”, en vue de “se protéger soi-même, face à un variant très transmissible”, mais aussi à “protéger les autres et notamment les plus fragiles”. Si elle précise d’emblée que cela ne constitue “pas une obligation”, elle souhaite que ce geste soit appliqué dans “tous les endroits clos (impliquant une forte) promiscuité”.

Un variant BA.5 au centre de l’attention

Tout comme nos voisins, la France se trouve face à une hausse significative du nombre de cas, une situation due en grande partie au variant BA.5.

Quid de la vaccination ? Une quatrième dose visant des catégories de la population est plus que jamais d’actualité pour Brigitte Bourguignon qui cite ainsi les plus de 60 ans et personnes immunodéprimées “pour que les personnes qui n’y ont pas eu recours le fassent très vite”. Une généralisation de cette 4e dose à tous les Français “viendra probablement”.

Des “mesures” pour les services d’urgence

Le 30 juin, “probablement”, la ministre devrait recevoir sur son bureau les résultats de la mission sur les services d’urgence, que François Braun, à la tête de l’association Samu-Urgences, doit mener.

Selon Mme Bourguignon, il devrait en résulter des “mesures que l’on prend pour l’été, qui seront annoncées la semaine prochaine je pense et des mesures plus pérennes ensuite parce que nous devons travailler avec les territoires”.