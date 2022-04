Covid : La protection serait meilleure après le vaccin et une infection

Deux récentes études qu'une primo-infection avant un vaccin offre une meilleure protection.

On a tendance à croire que les personnes qui sont “passées entre les gouttes” d’une infection au Covid depuis 2020 sont très bien protégées. Mais si l’on en croit deux études relayées par la revue Lancet Infectious Diseases, ce ne serait pas la protection optimale.

Elle serait plutôt apportée par une combinaison entre vaccination et infection. En d’autres termes, un ancien malade du Covid a tout intérêt à se faire vacciner pour renforcer l’immunité acquise une fois l’infection guérie.

Un risque de nouvelle infection très réduit

La première étude est partie des données sanitaires de plus 200 000 citoyens brésiliens. Une partie de ces derniers ont été infectés sans être vaccinés et parmi ceux ayant survécu à la maladie, une partie a reçu un vaccin et l’autre non. En ce qui concerne les produits, il s’agissait de Pfizer, AsrtraZeneca, Sinovac ou Janssen.

Il s’avère selon Julio Croda, co-auteur de l’étude, que “ces quatre vaccins s’avèrent donner une protection supplémentaire et conséquente aux personnes déjà infectées par le Covid-19 auparavant”. Une protection plus ou moins importante; ainsi les risques d’hospitalisation ou de décès sont réduits de 90% avec Pfizer/BioNTech et AstraZeneca, d’environ 80% avec Sinovac, mais d’un peu plus de 50% seulement avec Johnson & Johnson.

Une autre étude menée en Suède

L’autre étude est cette fois issue de données suédoises et elle démontre que les anciens malades du Covid gardent une immunité importante jusqu’à plus ou moins 20 mois. En outre, elle révèle que ces personnes voient le risque de nouvelle infection baisser encore plus (de 66% environ) si la vaccination intervient après une première infection.

Pour autant, ces deux études sont limitées par le fait qu’elles prennent appui sur des données qui précèdent la survenue du variant omicron. Plus résistant au vaccin, il a déjà contaminé de nombreuses personnes vaccinées, et ce jusqu’à 3 fois. Cependant, comme le précise un chercheur qui n’a pas participé à ses études, Pramod Kumar, elles suggèrent que “l’immunité hybride, acquise en étant à la fois exposé à une infection et à la vaccination, (…) pourrait donner une protection durable, y compris contre de nouveaux variants”.