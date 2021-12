Covid : la raison pour laquelle les enfants sont mieux protégés a-t-elle été trouvée ?

Les moins de 15 ans sont très peu affectés par les formes graves. Pourquoi ? La réponse a peut-être été trouvée par des chercheurs français.

Qu’il s’agisse des chiffres de la mortalité ou liés au développement de formes graves, les enfants de moins de 15 ans sont mieux armés que les adultes dans la lutte contre le Covid.

Pourquoi ce développement, dans l’immense majorité des cas positifs parmi cette frange de la population, de symptômes légers voire inexistants ? Des chercheurs de l’Inserm et de l’université d’Angers ont mené une étude partant du postulat qu’ils étaient protégés grâce à une réponse immunitaire innée (réponse immédiate à une infection) locale plus forte, au niveau de la muqueuse nasopharyngée, là où pénètre le virus.

Une histoire d’interférons

Les chercheurs expliquent ainsi que “Les enfants âgés de moins de 15 ans ont une expression accrue d’interférons de type III, molécules peu inflammatoires et d’action locale, qui contrôlent le virus localement au niveau de son point d’entrée, dans la muqueuse nasopharyngée”. Que sont les interférons ? Il s’agit de protéines naturellement produites par les cellules du système immunitaire.

Et ils poursuivent : “À l’inverse, les adultes, et en particulier les personnes âgées, expriment préférentiellement des interférons de type I, qui sont inflammatoires et ont une action plus systémique (dans tout l’organisme)”.

Une confirmation attendue

Pascale Jeannin, immunologue, et Dominique Couez qui sont co-autrices de l’étude, ont encore expliqué à Ouest-France : “Ces résultats contribuent à expliquer pourquoi les enfants seraient moins sujets aux formes critiques de Covid-19 que les adultes. Les interférons de type III, qui agissent principalement en protégeant localement l’épithélium, pourraient contrôler l’infection au point d’entrée, sans induire d’inflammation excessive généralisée, et éviter ainsi un glissement vers la tempête inflammatoire avec une destruction cellulaire massive que l’on voit dans les formes graves”.

De futures études devront venir confirmer, ou non, cette démonstration. Pascale Jeannin ajoute que la résistance des enfants pourrait être multi-factorielle.

Il y a quelques jours, le Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale (COSV) rappelait que “du 30 août au 14 novembre 2021, 934 enfants âgés de moins de 18 ans ont été hospitalisés en France, dont 110 en soins critiques et 98 admis en service de réanimation”. En outre, “Parmi ces 98 cas, il y avait 67 cas de syndromes inflammatoires multisystémique pédiatriques (PIMS) et 16 cas de Covid-19 aigus. Il s’agissait pour ces derniers d’enfants âgés de 8 jours à 13 ans, dont 6 souffraient d’au moins un facteur de risque”.