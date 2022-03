Covid : la reprise épidémique se confirme en France

Le nombre de cas repart sensiblement à la hausse, mais les indicateurs hospitaliers sont en baisse.

Avec 93 050 nouveaux cas positifs en France en 24 heures, contre 79 794 une semaine plus tôt, la reprise des contaminations remonte, d’après les chiffres quotidiens publiés par Santé publique France hier, lundi 8 mars.

Hausse des contaminations

Ainsi, 54 609 nouvelles contaminations sont en moyenne détectées chaque jour en France sur les 7 derniers jours. Il s’agit d’un nombre stable en regard de mardi dernier, quand 54 547 nouveaux étaient enregistrés en moyenne sur sept jours.

Cette reprise inquiète certains spécialistes, qui estiment que la fin de certaines restrictions sanitaires annoncées au tout début de ce mois est prématurée. Au premier rang desquelles, la fin du port du masque.

Ainsi l’épidémiologiste Antoine Flahault réagissait le 3 mars dernier que si “suspendre le pass vaccinal peut s’entendre” grâce à un taux de vaccination important, en revanche “la levée du masque dans les lieux clos alors que le virus circule encore fortement laisse les personnes à risque plus exposées aux formes graves et sévères de Covid-19”.

À franceinfo, il indiquait encore : “C’est dans tous les lieux clos, mal ventilés, qui reçoivent du public, qu’on se contamine. On est encore très haut en taux d’incidence aujourd’hui. Dire qu’il ne sera pas nécessaire de porter le masque quand le virus circulera peu, je l’entends très bien. Mais dire que ce sera le 14 mars, c’est un peu précipité, je doute qu’à cette date, la circulation du virus soit si basse qu’il n’y ait plus beaucoup de risques”. Et les derniers chiffres de Santé publique France semblent lui donner raison à ce jour.

Moins d’hospitalisations

En revanche, les établissements hospitaliers comptaient, toujours le 8 mars, 21 899 personnes hospitalisées (- 309 par rapport à la veille) dont 11 397 en hospitalisation conventionnelle (-196) et 2 036 en soins critiques (-53).

Quant à la vaccination, elle se poursuit même si à marche modérée. Ainsi, 54,24 millions de Français ont reçu au moins une dose (soit 80,4% de la population totale), près de 53,3 millions présentent un schéma vaccinal complet (79% de la population), et plus de 39,21 millions ont reçu une dose de rappel, d’après la Direction générale de la santé.