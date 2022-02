Covid : nouvelle étude sur la protection par un certain groupe sanguin

Des informations contradictoires au sujet de la protection offerte par le groupe O contre une infection n'ont cessé d'émailler les deux dernières années de pandémie.

Dès les premières semaines de la pandémie de Covid, l’information selon laquelle les personnes du groupe sanguin O étaient mieux protégées commençait à circuler.

Depuis, selon les études, cette prétendue protection était tantôt confirmée, tantôt contredite. Une nouvelle étude vient établir qu’il y a bien un lien entre groupe sanguin et protection vis-à-vis du virus, mais aussi apporter des nuances.

“Un petit lien”

À 20Minutes, le directeur de recherche en immunologie à l’Inserm de Nantes, Jacques Le Pendu, indique : “il y a un petit lien, pas considérable, entre groupe sanguin et infection au Sars-Cov-2. Selon lui, “Il existe une petite différence, bien documentée, via un ensemble d’études et une méta-analyse montrant que les personnes du groupe 0 auraient un risque diminué de 20% par rapport aux autres citoyens et ceux du groupe A un risque augmenté d’environ 20%”.

En revanche, appartenir au groupe O ne signifie pas être protégé par une sorte de bouclier magique. Car le groupe sanguin n’est qu’une des données donnant des infos sur la santé d’un individu. Et puis, martèle le spécialiste : “tout le monde est à risque quand même, c’est juste une question de probabilité”.

Delta et Omicron concernés ?

Sans compter que les études ont été conclues avant les avènements des variants Delta et Omicron. Jacques Le Pendu précise : “Sur ce dernier variant, on n’a pas de données. Je ne serais pas surpris que face à un virus aussi contagieux, cette protection disparaisse”.

Conclusion ? Appartenir au groupe O ne dispense pas du respect des gestes barrières même si cette relative protection concernerait aussi le risque d’en mourir. En effet, indique l’immunologiste, pour les patients en réanimation il y a un effet protecteur pour les O mais “Qui n’est que partiel encore une fois ! Si vous êtes O, vous risquez tout de même d’être hospitalisé et d’aller en réa. Mais vous avez de meilleures chances de vous en sortir… et un peu plus vite”. Une fois encore, ce groupe ne constitue pas une assurance tout risque.