Covid : près de 30% des femmes enceintes n’étaient pas vaccinées début janvier 2022

Pour le ministère de la Santé, ce taux est trop important étant donné le risque de forme sévère.

Mardi, Olivier Véran a déploré que “30% des femmes enceintes” ne sont pas vaccinées quand le risque d’accouchement prématuré est “multiplié par 22”. Des déclarations précédant les résultats d’une enquête publiée deux jours plus tard, révélant que 29,8% des femmes enceintes n’avaient reçu aucune dose de vaccin contre le Covid-19 au début du mois de janvier.

Un risque accru de réanimation

À l’occasion d’un point presse, le ministre de la Santé a insisté sur “un chiffre trop élevé au regard des risques”, étant donné qu’existent “22 fois plus de risques d’accoucher prématurément”, “8 fois plus de risques de se retrouver en réanimation”, et “5 fois plus de risque que l’enfant aille en réanimation”.

Dans le détail, selon la structure Epi-Phare qui lie Assurance maladie et Agence du médicament, au 6 janvier le taux de femmes enceintes n’ayant pas reçu deux doses atteignait quant à lui 39,4%. À la même date, le taux se trouvait plus haut en ce qui concerne les femmes dans leur dernier trimestre de grossesse (41,7%) que pour celles dans leur premier trimestre (21,0%) ou dans le deuxième (26,8%). Enfin, le taux de non-vaccination est plus important parmi les femmes enceintes les plus jeunes: 41,3% chez les 15-24 ans.

Pas de conséquence des vaccins ARNm

Depuis l’été dernier, et plus précisément le mois de juillet, le Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale (COSV) suggère que la vaccination à destination des femmes enceintes la souhaitent soit possible dès le premier trimestre de la grossesse.

En effet, les dernières études n’ont pas démontré de conséquences des vaccins à ARN messager sur la poursuite d’une grossesse. À l’inverse, des cas de forme sévère de Covid chez des femmes enceintes non vaccinées ont été observés, en France et ailleurs. Et certains ont entraîné des séjours en soins critiques accompagnés d’intubations trachéales et décès de la mère durant la grossesse.