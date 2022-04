Covid : que sait-on des nouveaux sous-variants d’Omicron ?

BA.4 et BA.5, les deux nouveaux variants d'Omicron, préoccupent le centre européen de prévention et de contrôle des maladies et Santé publique France.

Omicron a certes beaucoup circulé en France, et pas seulement car le sous-variant BA.2 y représente aujourd’hui plus de 96% des contaminations. Désormais, les variants BA.4 et BA.5 que l’on nomme aussi XE et XD, sont observés de près par les autorités sanitaires, en France et au-delà.

D’abord, le centre de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) européen a placé, dans son rapport hebdomadaire, la mutation L452X du sous-variant BA.2 dans la catégorie “Variants sous surveillance”. Cette mutation est susceptible de présenter des propriétés identiques à celles inscrites dans la case des “Variants préoccupants” mais i manque des preuves. BA.2 rejoint les sous-variants XD et BA.3 dans cette catégorie sous “surveillance”.

BA.4 et BA.5, variants d'”intérêt”

Et l’ECDC a donc classé dans la catégorie “Variants d’intérêt” les sous-variants BA.4 et BA.5, observés pour la première fois en Afrique du Sud au début de cette année et présentant les preuves d’un possible impact sur la situation épidémiologique en Europe.

Pour autant, l’organisme n’a pas à ce jour de données sur leur transmissibilité ou sévérité. La transmission s’opère souvent à l’occasion à l’occasion de voyages.

Seuls quelques cas en France

De son côté, Santé publique France avance qu’un cas de contamination à BA.4 et 2 cas à BA.5 sont à ce jour relevés en France. Et SpF commente l’alerte de l’ECDC : “Cet appel ne repose pas sur des éléments épidémiologiques ou cliniques préoccupants, mais sur le profil génétique de ces deux sous-lignages”, pour la simple et bonne raison qu’ils présentent la mutation L 452R du variant Delta qui a tant circulé.

Cette surveillance, a indiqué l’autorité sanitaire à La Dépêche, est “une manière de suivre l’évolution du virus. Ce qui est important pour nous, c’est d’associer certains lignages à des signaux épidémiologiques ou cliniques”. Les quelques cas de contaminations détectés en France “n’ont révélé aucun élément inquiétant en termes de symptomatologie et de présentation clinique”.