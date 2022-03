Covid : selon le Pr Pialoux, “Les Français auront les vagues qu’ils méritent”

Le chef du service des malades infectieuses et tropicales de l’hôpital Tenon juge "inaudible" la politique sanitaire menée par le gouvernement.

Il en appelle à la “responsabilité individuelle” face à la fin de certaines restrictions dont le port du masque, malgré la hausse plus que sensible des contaminations de Covid en France. Le Pr Gilles Pialoux était l’invité de BFM hier, et il se dit inquiet même s’il convient qu’elle pourrait apparaître comme noyée dans une actualité nationale et internationale plus que foisonnante.

“Il y a un paradoxe”

Pourquoi est-il inquiet ? Selon lui, le discours du gouvernement est “inaudible” et il estime : “Il y a un paradoxe. Le politique nous dit : ‘On enlève tout, on arrête tout’ Et vous avez des campagnes du ministère de la Santé et de Santé publique France qui vous disent qu’il faut continuer à protéger les plus fragiles. Ça renvoie à des responsabilités individuelles”.

Le spécialiste qui se montre quelque peu pessimiste préconise aux plus fragiles le port d’un masque FFP2 en espace fermé, et un masque chirurgical au minimum en ce qui concerne son entourage.

Une pression hospitalière stable

D’un autre côté, il reconnaît que les établissements hospitaliers ne sont pas “pour l’instant” remplis, et il observe : “La pression hospitalière s’est stabilisée, ça a arrêté de décroître. On n’est jamais passé à zéro, nous avons en permanence quatre à cinq malades en réanimation, et on va voir jusqu’où ça va monter au printemps”.

Cependant, il ajoute : “Comme le disait le conseil scientifique, on pensait qu’on aurait une préoccupation en octobre. Là, on a une vigilance sur le printemps. Mais vous comprenez bien que ce discours peut être inaudible”.

Que faudrait-il plutôt expliquer ? “Il faut marteler que lever une obligation, ce n’est pas déconseiller un outil de prévention”.