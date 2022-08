Covid : un rappel pour tous au mois d’octobre ?

Cette possibilité a été accélérée par la 7e vague et de nombreux Français ont déjà pu bénéficier de cette dose de rappel.

Avant la fin de l’hiver dernier, Jean-François Delfraissy l’avait déjà évoqué. Celui qui était alors président du Conseil scientifique, récemment dissous, parlait alors d’une probable campagne de vaccination au mois d’octobre.

Si comme bon nombre de Français, votre troisième et dernière dose remonte au début 2022, devez-vous vous attendre à une quatrième ?

Un public élargi pour la 4e dose Covid ?

Depuis le 20 juillet dernier, la deuxième dose de rappel a été élargie aux personnes vivant avec une personne vulnérable ou immunodéprimée, aux femmes enceintes (à partir du 1er trimestre de grossesse) et aux personnes à risque de forme grave de Covid-19.

Six jours plus tard, un nouvel élargissement s’opérait en direction de tous les professionnels de santé ainsi que des salariés du secteur médico-social et des soldats du feu.

Une nouvelle campagne pas encore à l’ordre du jour

C’est la septième vague qui a poussé à la réflexion sur une potentielle deuxième dose de rappel. Le quotidien Ouest-France a posé la question à la Haute Autorité de Santé qui a répondu :

Au vu des données disponibles et de la situation épidémique, l’administration d’une seconde dose de rappel aux personnes vulnérables demeure, à ce stade, l’option recommandée, conformément à la stratégie vaccinale à moyen terme présentée durant l’été. Comme pour l’ensemble des travaux de la HAS, cette recommandation est susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution de l’épidémie et des données disponibles.

Avec quel vaccin ?

Cela fait de nombreuses semaines que des laboratoires travaillent à la mise au point, puis à l’attende d’un feu vert des autorités sanitaires, de vaccins dits “bivalents”. C’est le cas entre autres de Pfizer/BioNTech, qui a développé un nouveau produit s’attaquant à la fois à la souche d’origine et aux sous-variants d’Omicron.

Au début du mois d’août, l’Agence européenne du Médicament annonçait que le feu vert était susceptible d’être donné dans le courant de l’automne.