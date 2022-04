Covid : un risque accru de caillots sanguins jusqu’à 6 mois après infection

L'étude publiée dans le British Medical Journal précise la durée de cet impact qui était déjà connu.

Oui, l’on savait déjà que le virus responsable de la Covid fait grimper le risque de développement de caillots sanguins.

Mais l’étude suédoise parue dans le British Medical Journal détaille les durées de ce risque après une infection :

2 mois pour un événement hémorragique ;

3 mois pour une thrombose veineuse profonde (caillot dans les jambes) ;

6 mois pour une embolie pulmonaire.

Et ce risque s’avère encore plus important chez les patients atteints de comorbidités et ceux affectés par une forme sévère de Covid-19.

De très nombreuses données

Pour parvenir à ces résultats, les chercheurs ont distingué plus d’un million de citoyens suédois infectés par le SARS-Cov2 entre le 1er février 2020 et le 25 mai 2021, personnes qui ont été unies par âge, sexe et lieu de résidence, à plus de quatre millions de personnes n’ayant pas eu de résultat positif au Covid.

Puis les taux de thrombose veineuse profonde, d’embolie pulmonaire et d’événement hémorragique ont été calculés chez les personnes ayant été contaminées pendant la période mentionnée, en comparaison avec un groupe témoin.

Les recommandations des chercheurs

D’après les scientifiques, ces conclusions autorisent la prise de mesures en vue de la prévention de ces événements thrombotiques, comme l’administration de traitements prévenant la formation d’un caillot dans les vaisseaux sanguins).

Des mesures qui devraient être à destination prioritaire des patients à haut risque, et qui viennent consolider l’importance de la vaccination contre cette maladie.