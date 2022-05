Covid : Une forme sévère similaire à un vieillissement du cerveau de 20 ans

Une étude révèle que les résultats de tests cognitifs pointent des déficiences significatives parmi les patients ayant dû être hospitalisés.

Une nouvelle étude sur les conséquences d’un Covid long a vu le jour. Publiée dans la revue eClinicalMedecine de The Lancet, relayée par The Guardian, elle a été menée par des chercheurs de l’Université de Cambridge et de l’Imperial College de Londres qui se sont penché sur les troubles cognitifs résultant d’une forme sévère de l’infection.

Ainsi selon eux, les formes graves du Covid-19 entraîneraient des troubles cognitifs similaires à 20 ans de vieillissement naturel, entre 50 et 70 ans.

Une perte de 10 points de quotient intellectuel

Cela équivaut à perdre 10 points de QI, affirme l’Imperial College. Comment les chercheurs s’y sont-ils pris ? Il sont analysé les les données de 46 citoyens anglais pris en charge pour Covid dans un hôpital du nord de la capitale.

Des tests axés sur la mémoire, l’attention et le raisonnement leur ont été proposés, et les résultats obtenus ont été comparés à ceux fournis par un groupe témoin de 66 000 personnes.

Les commentaires des chercheurs

Et la conclusion est implacable : “Les participants hospitalisés en raison du Covid-19 ont obtenu des scores significativement inférieurs et se sont montré plus lents dans leurs réponses”. David Menon, professeur à l’université de Cambridge et auteur principal de l’étude, ajoute qu’“un grand nombre de personnes éprouvent encore des problèmes cognitifs plusieurs mois. Nous devons de toute urgence examiner ce qui peut être fait pour les aider”. Il précise, au sujet des 46 patients qui ont passé les tests cognitifs : “La chose avec laquelle ils ont le plus de mal est le raisonnement verbal”.

Il en profite pour rappeler : “Si vous pouvez avoir un vaccin, et toutes vos doses, vous aurez une maladie moins grave. Donc tous ces problèmes seront moins importants”.