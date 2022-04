Covid : vers une 4e dose de vaccin pour tous en septembre ?

Après l'ouverture à un rappel pour les plus de 80 ans et les plus de 60 ans, ce second rappel va-t-il être généralisé ?

Le 14 mars dernier, le ministère de la Santé ouvrait la possibilité aux plus de 80 ans de bénéficier d’une deuxième dose de rappel du vaccin contre le Covid. Puis, cette ouverture s’est faire pour les plus de 60 ans, ainsi qu’aux moins de 60 ans immunodéprimés ayant reçu leur premier rappel il y a plus d’un trimestre.

Le contexte ? Toujours au mois de mars, la Haute autorité de santé précisait que la protection offerte par le vaccin se réduisait avec le temps et ainsi, le but recherché est de protéger les personnes les susceptibles de développer une forme grave de la maladie.

“Une vaccination annuelle”

Comme souvent, les avis divergent parmi les spécialistes. Pour sa part, Yves Buisson qui est épidémiologiste au sein de l’Académie nationale de médecine estime que cette généralisation du deuxième rappel n’est pas une priorité.

À La Dépêche, il a précisé sa position : “L’idée d’assurer une protection constante des personnes à risque est peut-être l’ébauche d’une stratégie de long terme de lutte contre le coronavirus : on sait qu’il s’agit d’une maladie saisonnière, il pourra donc être judicieux, quand nous ne serons plus en phase pandémique, de proposer une vaccination annuelle, à l’image de celle de la grippe, pour les plus fragiles”.

Une quatrième dose “pas écartée”

Mais ce sont les variants qui pourraient bien orienter la stratégie vaccinale, comme l’a confirmé le Pr Bruno Mégarbane à franceinfo le 24 avril dernier. Selon lui, s’il ne faut pas écarter l’idée d’une “4e dose pour la totalité de la population” à la rentrée de septembre, “pour le moment, il n’y a pas de variant qui l’emporte nettement en termes de capacité à se propager et de virulence”.

Et le chef du service de réanimation à l’hôpital Lariboisière à Paris d’ajouter : “Tous les nouveaux variants et sous-variants ressemblent très largement à la génération d’avant et, de fait, l’immunité que nous avons acquise et que nous maintenons grâce à ces réinfections permettent de protéger la population contre les formes graves de la maladie”.

Et il évoque l’immunité collective, qui “est une immunité de protection contre les formes graves de la maladie mais malheureusement pas contre les contaminations”. Cependant, la vaccination tout comme les infections et récidives d’infection “permettent de vivre avec le virus”, et le point positif est selon que le Covid “devrait très progressivement s’orienter vers un virus des rhumes”.