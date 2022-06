Coxarthrose : comment reconnaître et traiter une arthrose de la hanche ?

Maladie chronique invalidante, elle commence son évolution par une dégénérescence du cartilage.

La coxarthrose, plus communément appelée arthrose de la hanche, se caractérise par une usure précédant la destruction du cartilage de l’articulation localisée en haut de la cuisse, plus précisément entre le fémur et le bassin.

Son évolution est périodique, faisant alterner :

des épisodes chroniques se traduisant par une gêne au quotidien et une douleur supportable;

des épisodes aigus, douloureux, pendant plusieurs semaines et associées à une inflammation articulaire.

La coxarthrose représente environ 10% de la fréquence de l’arthrose constatée sur les radiographies, dans la tranche d’âge 65 à 75 ans.

Symptômes de la coxarthrose

Les signes de l’arthrose de la hanche sont des douleurs apparaissant progressivement. Plus précisément elles surviennent :

dans la plupart des cas au niveau du pli de l’aine est qui s’étend en direction de l’avant ou de la cuisse;

dans la fesse puis irradie derrière la cuisse;

moins souvent au niveau du genou ou une douleur seulement située à l’arrière de la cuisse.

La douleur s’intensifie avec la marche et l’usage des escaliers. Et quand la maladie est déjà à un stade avancé, la simple station debout est pénible.

Coxarthrose : quel diagnostic ?

Un examen clinique, effectué par un médecin généraliste avant éventuellement un spécialiste, va se baser sur :

l’évaluation de la gêne et de la diminution de l’autonomie;

recenser les mouvements ravivant la douleur;

jauger les déviations d’axes des jambes et la position du bassin.

Un examen médical est aussi pratiqué.

En outre, une radiographie des hanches pourra confirmer une suspicion de coxarthrose.

Prise en charge de l’arthrose de la hanche

Nous ne parlerons pas de traitement ici, étant donné qu’il n’en existe aucun en capacité d’en guérir. Néanmoins, la douleur doit être traitée et l’évolution de la maladie ralentie.

Traitement médical

Voici les objectifs de ce volet de la prise en charge :

maintenir une activité physique adaptée au stade de l’arthrose;

perdre du poids éventuellement;

en ce qui concerne les médicaments : paracétamol puis anti-inflammatoire non stéroïdiens, infiltrations de corticoïdes;

rééducation pour garantir la mobilité et la masse musculaire.

Traitement chirurgical

Quand les conséquences au quotidien sont trop lourdes, tout comme les douleurs, la chirurgie doit être envisagée.

la chirurgie conservatrice : ostéotomie, en l’occurrence section du fémur fixé, de façon à ré-axer la jambe en bonne position ou mise en place d’une butée;

ou mise en place d’une butée; la prothèse de hanche, acte le plus courant.