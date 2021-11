Crampe nocturne au mollet : causes et traitements

Nous connaissons tous la sensation désagréable et douloureuse des crampes musculaires, qu’elles soient dans vos mollets dans vos épaules ou vos cuisses, elles peuvent être dues à de multiples raisons et quelle que soit la cause il faudra tout de suite y remédier en étirant le muscle en question.

Il existe encore d’autres types de crampes qui sont tout autant gênantes et pénibles, il s’agit des crampes de mollets nocturnes. Celles-ci surviennent lors de votre sommeil et peuvent être même de très grande intensité, alors quelles sont les causes de ces crampes et comment pourrez-vous les soigner ?

Quelles sont les causes de la survenance des crampes nocturnes au mollet ?

Les origines de ces contractions musculaires est difficile à identifier, néanmoins il existe des facteurs qui augmentent les risques de leur survenance à savoir :

un état de fatigue extrême ;

un manque d’hydratation ;

la prise d’un traitement particulier.

Pour ce qui est de la fatigue, elle concerne généralement les personnes sportives qui entrainent beaucoup plus le bas de leur corps avec une grande intensité. Lorsque vous faites de tels efforts, il se pourrait qu’au moment du repos nocturne, des crampes surviennent au niveau de vos mollets qui peut détendre jusqu’aux orteils surtout dans le cas où vous ne prenez pas assez d’eau.

En ce qui concerne les traitements particuliers, il faut savoir que certaines personnes exposées à certaines pathologies sont plus à risques d’avoir ce genre de crampes nocturnes dues à leur traitement et au manque de certains minéraux ou simplement à cause des effets secondaires des médicaments qu’ils prennent.

Quelles sont les gestes à adopter pour faire diminuer les crampes nocturnes du mollet ?

Le conseil qui est le plus connu et le plus efficace pour diminuer ces crampes est bien sûr de boire beaucoup d’eau, que ce soit lorsque vous faites de l’exercice ou que vous êtes au repos, être bien hydraté réduit drastiquement la survenance des crampes pendant votre sommeil puisque cela favorise la circulation sanguine. Il est aussi indispensable de bien s’étirer après votre sport, car ce geste viendra dilater vos muscles après l’effort et prévenir l’apparition des crampes pendant la nuit, vous pourrez aussi faire des cures de magnésiums en prenant des compléments alimentaires et effectuer des massages aux huiles essentielles pour soulager les douleurs et atténuer le crispé du muscle tendu.