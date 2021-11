Crise d’angoisse nocturne : tout ce qu’il faut savoir

À la nuit tombée, vous n’arrivez pas à fermer l’œil ? Mais une fois que vous avez l’œil fermé, vous finissez toujours par vous réveiller en sursaut et en étant un peu apeuré !

Et si au final, vous êtes en train de faire une crise d’angoisse ? Si vous voulez en savoir plus sur la crise d’angoisse nocturne, nous vous invitons alors de nous suivre dans cet article jusqu’à sa fin pour ne rien rater !

Une crise d’angoisse nocturne, qu’est-ce que c’est ?

L’angoisse nocturne ou l’anxiété nocturne, est considérée comme étant un trouble qui va mixer :

le trouble de l’anxiété ;

le trouble du sommeil.

Quelle est sa particularité ? Il fait surface dans la nuit ou simplement au coucher et il ne se manifeste jamais au cours de votre journée. Ce qui fait que ce genre de trouble va donc vous empêcher de vous dormir paisiblement étant donné que vous allez avoir des réveils nocturnes et c’est ce qui va vous engendrer par la suite un sommeil d’une très mauvaise qualité ou encore une insomnie. Ce qui va résulter un épuisement et une grande fatigue au cours de vos journées et c’est ça qui peut énormément favoriser l’anxiété ! Vous tombez littéralement dans un cercle vicieux.

Quels sont les intenses symptômes d’une crise d’angoisse nocturne ?

L’angoisse nocturne se montre par une crise d’angoisse qui se déroule au cours de la nuit. On peut également l’appeler comme étant « une attaque de panique ». C’est tout le contraire de l’anxiété, ce genre de phénomène naturel ne se déclenche que si vous vous sentez en danger ! Alors qu’une crise d’angoisse sort de nulle part et sans aucune raison valable. Les symptômes intenses d’une crise d’angoisse nocturne sont :

les douleurs abdominales ;

les douleurs thoraciques ;

l’accélération de votre rythme cardiaque ;

les vertiges ;

les vomissements ;

les nausées ;

la sensation d’étouffement, etc.

Et il n’existe pas que ces troubles physiques ! Car, oui il existe également à ça plusieurs désordres psychiques qui sont dominés par une envie de fuir pour vous réfugier dans un endroit sûr, la sensation d’une mort imminente, le sentiment de ne plus avoir aucune envie de vivre, etc. Pour conclure, une crise d’angoisse qui soit nocturne ou pas, n’a aucun symptôme déclencheur bien précis ! Ça diffère complètement d’une personne a une autre et c’est pareil pour les symptômes que vous pouvez éprouver.