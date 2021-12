Cystite : quels sont les symptômes, les causes et traitements ?

Cette infection au niveau de la vessie touche en grande majorité les femmes.

La cystite est une inflammation de la paroi de la vessie qui peut être liée à une infection des urines ou à une maladie de cet organe.

Cette infection urinaire est dans une très vaste majorité de cas (90%) la conséquence de la bactérie Escherichia coli (E. coli). Et on estime qu’une femme sur deux, au cours de sa vie, sera affectée par une ou plusieurs cystites aiguës.

Cause de la cystite

C’est donc la bactérie E. coli qui est responsable de très nombreux cas de cette inflammation. Elle se trouve naturellement dans notre tube digestif, mais elle peut finir par pénétrer dans l’urètre avant de terminer sa course dans la vessie, où son nombre va croître.

Et pourquoi touche-t-elle plus les femmes ? L’urètre, destiné à l’écoulement de l’urine, est de taille réduite plus réduite que chez l’homme et son orifice se trouve très proche de l’anus et du vagin où demeure une grande quantité de bactéries.

On distingue deux type de cystites chroniques non infectieuses : celle dite “interstitielle”, et celles qui se manifestent à la prise de médicaments ou qui sont consécutives d’une radiothérapie.

Symptômes de la cystite

Chez la femme, il peut se manifeste de diverses manières :

brûlures ou douleurs en urinant ;

l’impression d’avoir un poids dans le bas du ventre ou des douleurs du bas-ventre ;

besoins pressants d’uriner sans possibilité d’évacuer beaucoup d’urine ;

urines troubles avec odeur inhabituelle et avec possiblement des traces de sang.

S’il y a de la fièvre, il s’agira sans doute d’une infection rénale, ou pyélonéphrite.

Chez l’homme, une cystite peut se déclencher à un âge plus avancé à la faveur d’une maladie liée à la prostate, comme un adénome ou un cancer.

Dans le but de prévenir des complications, voici quelques réflexes à adopter aussitôt les symptômes repérés : boire beaucoup d’eau, uriner le plus souvent possible en vidant bien la vessie, et ne pas avoir de rapports sexuels tant que les symptômes sont présents.

Certains profils plus à risque

Si la cystite aigüe se guérit vite et facilement, quand elle survient chez des profils plus fragiles des complications peuvent survenir. C’est le cas :

des femmes enceintes ;

des personnes immunodéprimées ;

des hommes sujets aux risques d’infection de l’épididyme et de la prostate (prostatite) ;

des personnes au-delà de 75 ans ;

des personnes souffrant d’une maladie rénale chronique sévère.

Le traitement de la cystite

Après diagnostic par le biais d’une simple bandelette urinaire, éventuellement accompagné d’un examen des urines (ECBU), le traitement peut débuter.

Dans le cas d’une cystite simple, c’est-à-dire excluant toute complication, un antibiotique est prescrit. En dose unique, ils se révèle très efficace.

Chez une femme enceinte, l’antibiotique sera aussi de rigueur, cette fois complété par un ECBU de contrôle après la fin du traitement.

Chez les personnes fragiles, quand il n’est pas nécessaire d’attendre les résultats d’un antibiogramme, un traitement dit probabiliste peut être commencé puis adapté en fonction des résultats.