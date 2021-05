Déconfinement : le Conseil scientifique invite à rester vigilant face à une possible quatrième vague

Face aux mesures de déconfinement, le Conseil scientifique souligne un risque élevé de reprise épidémique.

Depuis maintenant une semaine, les Français retrouvent les plaisirs d’une liberté de circulation sur le territoire. Petit à petit, de nouvelles mesures d’assouplissement vont être mises en place afin de rouvrir les commerces et lieux de cultures précédemment fermés ou, par exemple, mettre fin au couvre-feu. Face à l’annonce des différentes phases de déconfinement, le Conseil scientifique a publié un nouvel avis le 6 mai dernier mettant en garder face au risque élevé de reprise épidémique.

Malgré un déconfinement nécessaire, les inquiétudes persistent

Mois après mois, la situation sanitaire commence à peser sur la morale des Français. Face à une lassitude ainsi que les conséquences psychologiques de la pandémie de Covid-19, le Conseil scientifique juge ainsi la réouverture en cours « souhaitable et même nécessaire ». Il souligne en effet que cette dernière « répond à de fortes attentes et donne une perspective à l’ensemble de la société, perspective dont les bénéfices psychologiques, sociaux et économiques sont sans doute majeurs ».

Le Conseil scientifique souligne cependant : « Au plan proprement sanitaire, elle pose cependant la question de la temporalité du processus d’ouverture ainsi que des indicateurs sanitaires qui doivent impérativement l’accompagner ». De ce fait, il précise que « le niveau auquel se stabilisera la circulation virale au cours de la réouverture conditionnera l’évolution de l’épidémie dans les mois à venir ». De ce fait, nous apprenons que les mois prochains seront « beaucoup plus faciles à gérer » si le niveau est bas, soit moins de 10 000 cas par jour. Dans le cas contraire, « les mois qui viennent seront très incertains ».

Les spécialistes estiment ainsi que « la vaccination accélérée constitue une grande partie de la solution au cours des prochains mois ». Afin d’atteindre l’objectif des 35 millions de personnes vaccinées d’ici la fin du mois de juin, le Conseil scientifique estime qu’il faudra vacciner 500 000 personnes par jour. L’accélération de la campagne de vaccination depuis quelques semaines avec l’ouverture à plus de public pourrait potentiellement permettre d’atteindre cet objectif. La menace des variants rend cet élargissement de la vaccination d’autant plus d’importance. Pour rappel, toutes les personnes majeures pourront se faire vacciner si des rendez-vous pour le lendemain sont encore disponibles la veille.