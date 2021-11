Dentifrice au fluor : une bonne solution pour une hygiène dentaire.

L’hygiène buccodentaire est importante pour préserver la santé de vos dents ainsi que celle de votre bouche.

Sur le marché vous pourrez retrouver des milliers de marques de dentifrice qui vantent les mérites de leurs produits en assurant qu’il s’agit de blanchisseur de dents qui vous débarrasseront de toutes les caries et de toute bactérie qui viendraient se loger sur vos dents. Très souvent, ces marques publicitaires utilisent le terme fluor et glorifient son pouvoir de renforcement et de blanchiment, mais en réalité quels sont les effets qu’à ce produit sur vos dents.

Comment est-ce que le dentifrice à base de fluor agit sur vos dents ?

La raison pour laquelle autant de marques de dentifrices utilisent du fluor, c’est tout simplement grâce à ses nombreux effets positifs qu’il a sur vos dents à savoir :

effet antiseptique ;

prévention des caries dentaires ;

renforcements des emails dentaires.

En effet, beaucoup d’études récentes ont démontré que le fluor présent dans les dentifrices est un excellent antiseptique puisqu’il vous aidera à vous débarrasser des germes et des bactéries qui seront à l’origine des plaques dentaires en minimisant les effets de ces parasites. En ce qui concerne le renforcement d’émail dentaire, les dentifrices à base de fluor est très résistant aux acides ce qui empêche la dégradation de l’émail, nous pouvons dire qu’il agit comme une sorte de bouclier contre l’effet des acides sur vos dents.

Faut-il respecter certaines doses lors de l’utilisation des dentifrices à base de fluor ?

En effet, tous les dentifrices qui sont en vente sur le marché, en l’occurrence le marché français et européen se doivent de respecter certaines normes pour qu’ils puissent être commercialisés. Tous les produits d’ordre cosmétique sont dans l’obligation de ne pas dépasser une dose de 1 500pm soit 0,15% de la totalité du produit.

Nous vous conseillons de ne pas dépasser ces mesures et de ne pas en faire un usage abusif puisque cela risque de vous causer des indigestions ou encore une fluorose dentaire particulièrement présente chez les enfants qui se manifestent par des taches brunes ou blanches sur les dents. C’est pour cette raison qu’il serait plus prudent d’opter pour un dentifrice moins riche en fluor pour les petits. Il est essentiel de rappeler qu’il faut se laver les dents deux fois par jour pour une durée de 2 minutes minimum en optant un mouvement circulaire allant de l’émail jusqu’à la racine.