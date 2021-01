Dentifrice : une majorité des solutions ne sont pas assez efficaces

Choisir un bon dentifrice n’est pas si simple. Le constat d’une étude menée par association de consommateur permet de mettre en lumière ce problème.

La recommandation principale pour une bonne hygiène bucco-dentaire est de se brosser les dents deux fois par jour. Cependant, le dentifrice utilisé lors de ces brossages est aussi très important afin d’éliminer la plaque dentaire. Une récente étude comparative menée par l’association Test Achats vient de prouver qu’une grande partie des dentifrices ne répondent pas aux exigences de base en termes de santé et d’écologie.

Trouver un bon dentifrice n’est pas chose facile

Dans une nouvelle étude, l’association de consommateurs Test Achats a comparé 17 dentifrices différents. Pour cela, elle s’est concentrée notamment sur le prix, la marque, mais aussi le teneur en fluorure, l’effet de ponçage, l’élimination des taches ainsi que l’expérience utilisateur et l’étiquetage. Les résultats sont les suivants : 6 des 17 références analysées n’atteignent pas les exigences en termes de santé. Cela se constate au niveau du taux de fluor contenu dans les solutions commercialisées. Pour être efficient et protéger contre les caries, ce taux doit généralement être situé entre 1 000 ppm et 1 450 ppm.

L’association a aussi remarqué que six dentifrices étaient trop abrasifs. « L’un d’entre eux l’est même beaucoup trop. Mieux vaut dès lors ne pas utiliser trop souvent ces dentifrices, sous peine d’usure inutile », constate Test Achats. Face à ce constat, l’organisme souhaite que les marques indiquent sur l’étiquette de leur produit le degré d’abrasion (léger, moyen ou fort). 16 des dentifrices sur 17 contenaient au moins un allergène. On remarque notamment la présence du dioxyde de titane, colorant soupçonné d’être cancérogène.

Un problème au niveau environnemental

Pour finir, l’association s’est concentrée sur l’impact écologique des dentifrices ainsi que de leur emballage. De ce fait, Test Achats a constaté qu’une référence contenait de l’oxyde de zinc et une autre du PEG 40 hydrogenated castor oil, soit des substances nocives pour l’environnement. 12 dentifrices avaient un emballage superflu en carton et deux références contenaient des microplastiques.