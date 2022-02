Dents : c’est quoi, le bruxisme ?

Grincement, au serrement ou au claquement des dents entrent tous dans la définition du bruxisme. Comment l'atténuer ?

Un mouvement inconscient des maxillaires ? C’est le bruxisme. Il se produit hors des moments où il ce mouvement est censé se produire (mastication, déglutition…).

Il y a différentes sortes de ce trouble qui touche aussi bien les enfants que les adultes :

le bruxisme statique qui correspond à une crispation de la mâchoire avec serrement de dents sans mouvements latéraux de la mandibule ;

le bruxisme dynamique, qui est le fait de grincer des dents avec des mouvements de va-et-vient de la mâchoire.

On peut aussi les classer ainsi :

le bruxisme diurne, associé au stress, se traduit par des contractions musculaires d’une durée de 2 secondes. Il peut aussi s’agir d’un serrement de dents continu, conscient ou non ;

le bruxisme nocturne, qui entre dans la catégorie parasomnie, se caractérise par des comportements indésirables qui surviennent pendant la phase de osmmeil, mais aussi juste avant ou au réveil. Il s’atténue au fil de la journée.

Les causes et évolutions du bruxisme

Le plus souvent, le stress ou l’anxiété sont en cause. Mais la malocclusion est aussi une piste : il s’agit d’un mauvais contact entre les dents supérieures et inférieures. De fait, la personne a la sensation que ses dents la gênent et de façon instinctive elle va les serrer, les faire grincer et/ou les frotter pour les user.

Seulement, à plus ou moins longue échéance, l’émail ou de la dentine peuvent être altérés. Et si le trouble n’est pas pris en charge, affaissement des mâchoires et troubles de l’articulation peuvent se manifester.

Bruxisme : quels symptômes ?

De nuit, c’est le plus souvent le conjoint qui finit par s’en apercevoir en premier : grincements de dents associés à de bruits, serrements de dents plus ou moins silencieux. Au moment de se réveiller, des signes comme des douleurs et une sensation de raideur au niveau maxillaire peuvent être ressentis. Tout comme des douleurs musculaires et des maux de tête.

Traitements du bruxisme

Plusieurs solutions peuvent être envisagées :

La gouttière

Protection en plastique rigide produite sur mesure à partir de l’empreinte des dents, elle se place dans la majeure partie des cas en haut. Dans certaines conditions, elle peut être remboursée en partie par l’Assurance maladie.

La nuit, elle empêche le contact entre la mâchoire inférieure et la mâchoire supérieure.

Technique du Biofeedback

Il s’agit d’une technique naturelle qui consiste à poser des capteurs sur le visage du patient, capteurs reliés à un réveil. Le patient apprend à reprendre contrôle sur son propre corps.

Un meulage des dents peut aussi être prescrit pour retrouver un équilibre.