Dépistage Covid-19 : le test PCR remplacé par un dépistage par gargarisme ?

Alors que des millions de tests PCR ont été réalisés ces derniers mois, le dépistage par gargarisme serait envisagé afin de dépister beaucoup plus de personnes.

Depuis le début de la pandémie, le test PCR est communément utilisé afin de dépister la présence ou non du virus de la Covid-19 chez les individus. Une pratique somme toute désagréable qui pourrait être progressivement remplacée par de nouvelles méthodes. Après le test salivaire ou sanguin, il est désormais possible de déceler le coronavirus par gargarisme. Qu’est-ce que c’est ? Comment ça marche ? On vous explique tout ça !

Une nouvelle méthode pour dépister la Covid-19 : le gargarisme

Eurofins Scientific, un groupe français d’analyses, vient d’annoncer le lancement des tests de dépistage par gargarisme en Europe dès ce mercredi. L’avantage premier est de permettre à tout le monde d’effectuer un prélèvement depuis chez soi sans avoir besoin d’un personnel de santé. L’entreprise déclare ainsi dans un communiqué que « Pour rendre les prélèvements plus faciles pour les non-professionnels de santé, et notamment pour tester les enfants, Eurofins a validé une méthode de prélèvement basée sur le gargarisme d’une solution stérile ».

Apparu en République tchèque, le processus permet de détecter la Covid-19 en prélevant des résidus au fond de la gorge. Pour cela, il est nécessaire de mettre de l’eau dans sa bouche, pencher la tête en arrière et effectuer un gargarisme durant 30 secondes. Après cette étape primordiale, il faut recracher l’eau afin que l’échantillon soit analysé. Petite subtilité, il ne faut pas boire ou manger dans les 15 minutes précédant le processus.

Les chercheurs tchèques annoncent que le processus est moins coûteux et invasif que les tests PCR. De plus, la méthode serait tout aussi efficace. À noter que le tube à essai renfermant le prélèvement dispose d’une poudre permettant de garder le virus à température ambiante durant plusieurs jours. Un avantage considérable au niveau de la logique. Pour finir, sachez que l’entreprise Eurofins Scientific qui s’occupera de ces tests sur le territoire français déclare que les résultats des analyses seront disponibles en mois de 24 heures.