Déprime des fêtes de fin d’année, voici nos conseils pour retrouver le moral

Vous vous sentez déprimé en cette fin d’année, découvrez quelques-uns de nos conseils afin de vous remonter le moral.

Malgré le bonheur de se retrouver en famille, les fêtes de fin d’année peuvent aussi amener leur lot de déprime. Avec l’hiver qui approche, les restrictions sanitaires de cette année 2020, les réunions de famille et leurs soucis, une accumulation de facteurs peuvent facilement faire baisser le moral.

Une année 2020 qui pèse sur le moral des Français

2020 aura été une année difficile pour tout le monde. La crise sanitaire a en effet retranché un bon nombre de la population à domicile via les deux confinements. Une situation qui pèse aujourd’hui sur le moral des Français. Un récent sondage mené par l’Opinion Way pour la MGEN a permis d’évaluer le bien-être des Français.

Ainsi on constate que l’indice de bien être est passé de 57,5 en 2019 à 55,5 en 2020. Pour être plus précis, les hommes atteignent un indice de confiance et de bien être de 58 contre 53,3 pour les femmes. Ces chiffres permettent notamment de constater que le moral de ces dernières n’a jamais été aussi bas depuis 5 ans.

Pallier à la déprime des fêtes de fin d’année

Suite à ces constations, de nombreuses personnes peuvent ainsi souffrir de petites déprimes de fin d’année, voici quelques conseils pour pallier à celles-ci.