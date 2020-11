Des cas de Listériose dans des fromages de brebis

Des rappels de fromages basques sont en cours pour cause de listériose. Une maladie qui peut être grave avec de premiers signes apparents au bout de huit semaines.

C’est un coup dur pour le fromage basque, un rappel a été effectué auprès des enseignes Intermarché à cause de la Listeriose. Si vous avez consommé de la Tomette de brebis ou du Bleu

des Basques, consultez immédiatement votre médecin. Si un de ces fromages est encore dans votre frigo, ramenez-le auprès de l’enseigne Intermarché.

Des lots précis de fromages basques

Nos confrères de AlloDocteurs.fr ont déclaré les numéros de lots pour la Tomette de brebis :

001107994 ;

001107453 ;

001107498.

La Tomette de brebis en question a été vendue entre le 31 octobre et le 12 novembre 2020 au rayon traditionnel. Les Bleus des Basques ont été sur les étales traditionnels du 4 novembre au 12 novembre 2020. La consommation d’un de ces deux produits pourra vous provoquer des maux de tête et de la fièvre, ce sont les premiers signes.

La Listériose

Les premiers signes de cette maladie arrivent au bout de huit semaines. Les premiers symptômes sont la fièvre et les maux de tête comme nous l’avons précisé plus haut. Ils s’accompagnent par la suite de problèmes digestifs tels que la diarrhée ou l’envie de vomir. Pour les cas les plus graves, la Listériose peut provoquer des méningites voire même des septicémies. La méningite bactérienne est une maladie qui peut être grave si elle n’est pas prise à temps.

La Listériose est très dangereuse pour les femmes enceintes. Cette maladie peut nuire à la santé du bébé ou de la femme. D’ailleurs, les personnes âgées ou celle qui est immunodéprimée doivent faire attention à eux aussi. Pour rappel, les personnes immunodéprimées manquent de défenses immunitaires. La maladie peut être beaucoup plus virulente pour une personne comme ça, c’est la même chose pour les personnes âgées.

Vous l’aurez compris, si vous avez consommé un de ces fromages, consultez au plus vite votre médecin généraliste. Si à contrario, vous n’avez pas encore consommé ces produits, rapportez-les à Intermarché qui se chargera de détruire ces produits et de vous rembourser.