Des médecins dans le collimateur de la justice pour des placébos contre l’autisme

Le nombre d'autistes en France devient de plus en plus préoccupant néanmoins, certains médecins en abusent pour profiter de l'argent ?

C’est une nouvelle qui fait froid dans le dos. L’agence nationale du médicament aurait saisi le procureur de la République afin de mettre en évidence certains médecins qui réalisent des ordonnances pour “guérir l’autisme“. Or, cette maladie n’a à ce jour aucun remède et en plus de ça, ces “médicament” auraient des effets néfastes pour le patient.

C’est un message d’alerte qui a été signalé en direct sur la radio d’Europe 1 par Philippe Vella qui est le directeur du médicament en neurologie à l’agence nationale du médicament. Ce cas de figure est très préoccupant étant donné que ces antibiotiques peuvent avoir des effets indésirables pour le corps humain, surtout chez les jeunes atteints d’autisme.

“Ces familles peuvent être dans une situation de désarroi face à une pathologie pour laquelle on n’a pas de traitement thérapeutique efficace. Nous déconseillons formellement ces utilisations qui n’ont pas fait preuve de leur efficacité.”, a déclaré Philippe Vella

Plus de 60 000 autistes

D’après les propos d’Olivia Cattan qui est l’organisatrice de cette révélation, près de cinquante médecins auraient été listés sur un papier. Un groupe de médecin qui ferait partie d’une association Chronimed dirigée par Luc Montagnier. D’après certaines études, ils auraient traité plus de 5 000 patins en 2012 contre l’autisme. Lors de la même année, le professeur a reçu le prix Nobel de médecine dû à la participation à la découverture du sia. En plus de ça, il aurait mis en avant que l’autisme serait d’ordre infectieux ce qui a bouleversé beaucoup de ses congénères et surtout éloigné l’académie nationale de la médecine. En 2019, la France compte à elle seule 60 000 personnes atteintes de l’autisme, dont 8 000 enfants qui naissent avec chaque année. Par rapport au nombre de cela, représente presque une personne sur cent.