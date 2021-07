Des repas plus longs influenceraient la consommation de fruits et légumes chez les enfants

Dans une nouvelle étude, les chercheurs ont montré que des repas plus longs permettaient aux enfants de manger plus de fruits et légumes.

À la cantine, les enfants ont souvent le choix concernant la nourriture consommée le midi. De ce fait, les fruits et les légumes sont souvent boudés par ces derniers à l’heure du déjeuner. Dans une nouvelle étude publiée dans la revue JAMA Network Open le 22 juin dernier, des chercheurs ont finalement trouvé une technique pour favoriser la consommation de ces aliments. Nous apprenons ainsi qu’en augmentant le temps passé à table, les élèves auraient plus tendance à manger des fruits et des légumes.

Un temps à table plus important pour manger plus sainement

Pour commencer, Melissa Pflugh Prescott, autrice principale de l’étude, souligne le fait suivant : « Passer dix minutes assis au déjeuner, voire moins, est assez courant. L’heure du déjeuner prévue peut être plus longue, mais les élèves doivent faire la queue pour obtenir leur nourriture. Et, parfois, les périodes de déjeuner sont partagées avec la récréation. Cela signifie que le temps que les enfants ont réellement pour prendre leurs repas est beaucoup moins long que l’heure prévue ».

Dans cette étude, les chercheurs de l’université de l’Illinois ont ainsi décidé de comparer la consommation de fruits et légumes pendant 10 et 20 minutes de repas assis. Melissa Pflugh Prescott explique ainsi : « Pendant les périodes de déjeuner plus courtes, les enfants ont mangé beaucoup moins de fruits et légumes de leur repas, alors qu’il n’y avait pas de différence significative dans la quantité de boissons ou d’entrées qu’ils consommaient. Il est logique que vous puissiez manger la première partie de votre repas. S’il vous reste suffisamment de temps, vous pouvez aller vers les autres parties. Mais, s’il n’y a pas assez de temps, les éléments qui sont mis de côté ont tendance à être des fruits et des légumes ».

Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont observé la consommation d’un groupe d’enfants en âge d’aller à l’école primaire durant un camp d’été. Les résultats montrent ainsi que les fruits étaient consommés de façon plus importante que les légumes, mais aussi que les enfants mangeaient ces deux aliments de manière plus élevée lorsque les déjeuners étaient plus longs.